Okulda ve büroda kullanabileceğiniz kırtasiye malzemeleri geniş ürün yelpazesi ile Gördünmü AVM'de...2019 - 2020 Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala anne ve babaları düşündüren tabiki okul masrafları özellikle kırtasiye malzemeleri ...Isparta'da kaliteli tüm kırtasiye malzemelerini alabileceğiniz hemde ucuza alabileceğiniz,kırtasiye reyonlarını açtı.Defter,kalem,kalem ucu,kaplık,silgi,dosya kağıdı,okul çantası ve büro kırtasiye ürünleri inanılmaz fiyatlarla, Gördünmü AVM reyonlarında sizleri bekliyor.: Bahçelievler mah.102 cadde no 59