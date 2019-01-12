Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü yöneticiliğinde; Dokuz Eylül Üniversitesi yürütücülüğünde sürdürülen “Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Sularında Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması” tamamlandı.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün de katkıda bulunduğu çalışma, SDÜ Su Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Yunus Pamukoğlu’nun yöneticiliğinde gerçekleştirildi. Proje, toplam 3,4 milyon TL bütçesi ile Üniversitemiz TÜBİTAK Projeleri kapsamında en yüksek bütçeli disiplinler arası bir AR-GE proje niteliğindedir.Üniversitemizden 22 araştırmacı, 37 bursiyer, Dokuz Eylül Üniversitesinden de 9 araştırmacı, 15 bursiyerin görev aldığı çalışma ile Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ile uyumlu biçimde pilot Havza olan Büyük Menderes Havzasındaki su kütlelerinin kimyasal, biyolojik ve hidro-morfolojik durumun tespiti, ekolojik, kimyasal sınıflandırma yapılması, sınıflandırmalara göre havzanın korunması ve iyileştirilmesi için gerekli çevresel hedeflerin, deşarj kriterlerinin, önlemler programlarının belirlenmesi hedeflendi.Pilot Havza için ortaya konulan bu metodoloji ile Türkiye’deki diğer Havzaların Yönetimi de tamamlanacak.Proje Web Sayfasına ulaşmak için