97.0 FM Radyo SDU'nun 'C Stüdyosu' Programı'na katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, altyapı ile profesyonel takım arasında sağlıklı bir bağ kuracak profesyonel spor yöneticisi bulmanın çok zor olduğunu etti ve ekledi: ''Altyapıdan çocuk AKBİL alıp otobüs ile geliyor. Diğer oyuncu Ferrari ile geziyor. Sadece sportif değil psikolojik süreçlerin de yönetimi şart. Avrupa'da bu alanda yetişmiş insan gücü fazla. Ama Türkiye'de bunu yapacak profesyonellere çok ihtiyaç var.''Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Fikret Orman, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir dizi temaslarda bulundu. SDÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ve Prof. Dr. Mehmet Saltan ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi ve diğer üst düzey yöneticiler Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı ağırladı.Orman, temasların ardından 97.0 FM Radyo SDÜ'nün 'C Stüdyosu' Programı'nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Alper Yüce'nin sorularını yanıtladı.Orman, Türkiye'de profesyonel spor yöneticisi açığı bulunduğunu savundu. Altyapılardan daha çok sporcu çıkarılması için sadece sportif ve ekonomik değil sosyolojik, psikolojik süreçlerin de çok sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Orman, ''maça AKBİL basarak gelen çocuk ile Ferrari ile gezen profesyonel oyuncu arasındaki denge için çok ehil yöneticilerin olması gerektiğini'' kaydederek şöyle dedi:''Takım kadroları artık o kadar yükseldi ki taraftar beklentileri de çok değişik noktalara geldi. Artık taraftarımız Dünya çapında bilinen oyuncuları takımda görmek istiyor. Bir yerde bunu biz yarattık. Çok kaliteli oyuncular aldık. O takımın içerisinde genç oyunculara yer vermek artık o kadar kolay değil. Beşiktaş'ta ücretler 2- 3 milyon Avro bandında.3- 4 yıldır 'Pilot Takım' deniyoruz. Fakat en büyük sıkıntı şu: 'Ülkemizde yetişmiş profesyonel yönetici bulmak zor.' Bu gibi organizasyonu yönetmek için profesyonellere, ehil kişilere ihtiyaç var. Orada birçok özellik gerekiyor. Sadece sporu ve ticareti bilmesi yetmiyor. Yöneticilik vasfının olması, sosyoloji, psikolojiden anlaması gerekiyor. Bu maddeleri daha da uzatabiliriz aslında. Avrupa'da bu noktada yetişmiş insan gücü fazla; Türkiye'de ise eksikliğini görüyoruz. Ama biz Beşiktaş olarak inşallah önümüzdeki dönemde bu işi çözeceğiz.''Orman, Beşiktaş'ın çizgisinin ve kurum kültürünün 'centilmenlik' üzerine inşa edildiğini söyledi. Beşiktaş'ın rakiplerine saygı duyan bir camia olduğunu belirten Orman, şöyle dedi:''Beşiktaşlılık maç kazanma üzerine kurulan bir olgu değildir. Şeref Bey'den ve Süleyman Seba'dan başlayın tüm başkanlarımızda, camiamızda bunu göreceksiniz. Bizim kültürümüz centilmenlik ve zarâfet üzerine kurulmuştur. Biz de rakiplerimizle öyle ilişki kurma gayreti içerisinde olduk.''Tabiî ki fanatizminde 15 ilâ 25 yaş arasında görüldüğünü anlatan Orman, ''bunların beklentileri fazla ve daha ateşli oluyorlar. Kavga ortamları onları daha ateşlendiriyor. Ama yöneticilik hislerinizle göre değil bilgi ve aklınızla yapmanız gereken bir iştir. Biz de ona gayret ediyoruz. Böyle öğrendik ve bu şekilde de devam edeceğiz'' dedi.Beşiktaş'ın en yakın süreçte Kabataş Lisesi ile ortak hareket ederek ilk ve ortaöğretim kurumu kuracağını belirten Orman, ''bu sezon 1.500 öğrenci kayıt edeceğiz. Peşinen Beşiktaş Üniversitesi kuracağız'' şeklinde hedef çizdi.Orman Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'nın zor bir görev olduğunu da ifade etti. ''Bir defa sosyal hayatınız tam anlamıyla kısıtlanıyor. Ve eskiye oranla baktığım zaman çok daha yalnız bir insan olduğumu görüyorum. Çok az insanla görüşüyorum. Çok az yerlere gitmeye gayret ediyorum. Çünkü çağımızda sosyal paylaşım ağları ile beraber çarpıtılarak bir sürü yalan, yanlış yorumlar çıkıyor. O yüzden kendinizi kısıtlıyorsunuz. İcra olarak çok gündem yaratan bir iş olduğu için de her dakika kamuoyu yönetmekle uğraşıyoruz. Algı yönetmekle uğraşıyoruz'' diyen Orman, ''İyi tarafları da var. Âşık olduğumuz renklere hizmet ediyoruz. Çocukluğumdan beri çok tutkuyla bağlı olduğum bu kulübe hizmet etmenin hazzını yaşıyoruz'' şeklinde konuştu.Eczacıbaşı ve Beşiktaş'ta basketbol oynadığını da ifade eden Orman, herkesi spor yapmaya davet etti. Orman, ''bir defa bizim insanımız spor yapmayı çok sevmiyor açıkçası. Rekabeti, maçta kavgayı seviyor. Ama spor yapmayı sevmiyor. Hâlbuki herkes spor yapmalı. Hangi branş ve dal olursa olsun spora yönelmeli. Özellikle gençlere sesleniyorum. Gençlerin de kendinden sonra gelen kuşakları da özendirmesi gerekiyor. Gençler hem sağlıkları için hem de yeni nesilleri eğitmek için spor yapsınlar'' diyerek sözlerini tamamladı.