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Isparta'da bedelli jandarma erleri yemin etti

Isparta İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yerine getiren 7. Dönem bedelli Jandarma erleri bugün yapılan yemin törenin ardından terhis oldu.

Isparta'da bedelli jandarma erleri yemin etti
ISPARTA
G.Tarihi: 11.01.2019 20:45
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VALİ SEYMENOĞLU BEDELLİ ASKERLERİN YEMİN TÖRENİNE KATILDI

Isparta İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yerine getiren 7. Dönem bedelli Jandarma erleri bugün yapılan yemin törenin ardından terhis oldu. Isparta İl Jandarma Komutanlığı emrinde 21 günlük temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan 48 jandarmayı Vali Ömer Seymenoğlu da yalnız bırakmadı.
Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonunda gerçekleşen yemin törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkan yardımcısı İrfan Veli Kayacan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ve yemin eden askerlerin aileleri katıldı.
Programda ilk olarak temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 48 jandarma erin yemin töreni gerçekleşti ardından terhis olan askerler adına Mustafa Akdemir isimli Jandarma eri bir konuşma yaptı. Törende “Görev” isimli şiiri ise Onur Kılıç isimli jandarma eri okudu.
Birliğe ilk katılan Fehim Bakova isimli askerin Mehmetçik Yaş Kütüğüne bröve çakması ile devam eden programda Vali Seymenoğlu da birliğe ilk katılan askere, sigara alışkanlığından vazgeçen askere ve askerlik görevi sırasında okuma alışkanlığını artıran askerlere ödüllerini vererek hatıra fotoğrafı çekildi.
Yemin töreni Jandarma Marşı’nın okunması ve geçit töreni ile sona erdi.
 
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