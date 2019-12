Isparta Belediyesi ayda 8 bin

ton atık topluyor ve ayrıştırıyor

Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğiyle “Sıfır Atık Zirvesi” gerçekleştirildi.SDÜ’nün ev sahipliğinde Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde Uygulamalı Çevre Eğitimi İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanan “Sıfır Atık Zirvesi”nde konuşan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, belediye olarak benimsedikleri misyon doğrultusunda atıkların tümüyle ekonomiye geri kazanımını sağlamak amacıyla üzerlerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Büyükçulcu, Isparta Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verirken, Isparta’da günlük kişi başı bir kilo çöp veya atık diye nitelendirilebilecek atıkları topladıklarına dikkat çekerken, “Isparta Belediyesi olarak günde 270 ton, ayda 8 bin ton atığı toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiğince ayrıştırılmasını, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlıyoruz” dedi.Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğiyle Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Zirvesi”ne Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan ile proje paydaşlarına bağlı kurumların temsilcileri katıldı.Sıfır Atık Zirvesi’nin açılışında konuşan Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, “Sıfır Atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak belirlenen bir hedef olarak tanımlanmıştır” dedi.Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da, sıfır atık projesi ve çalışmaları önemsediklerini kaydederek, “Yürütülecek çalışmaya, etkinliğe katkı sunmak için 467 okulumuz, 80 bin 419 öğrencimiz, 6 bin 574 öğretmenimizle her daim hazır olduğumuz belirtmek istiyoruz” şeklinde konuştu.Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca da, projeye ilişkin ayrıntılı bilgiler aktarırken, “İnsanlarımızı daha bilinçli tüketmeye, israfı önlemeye, daha az atık oluşturmaya, atığı yerinde ve kaynağında ayrıştırmaya, bunlar yapılamıyorsa da atıkları geri dönüştürmeye hedefleyen komple bir bakış açısı. İşbirliği içerisinde yoğun bir çalışma yürüttük, bu çalışmayı da yine hep birlikte sizlerin de desteğiyle yeni yılda yoğunlaştırarak devam ettireceğiz” ifadelerinde bulundu.Isparta Belediyesi olarak sıfır atık konusuna önem verdiklerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, “Isparta Belediyesi olarak göreve geldiğimiz süreç içerisinde hazırladığımız 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde bu konuya özel bir önem ve hassasiyet yükledik. Bu bağlamda hazırladığımız stratejik plan çerçevesinde yapılması gereken tüm faaliyetleri, etkinlikleri programımıza aldık” dedi.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrolünü sağlayıp gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen sıfır atık projesini belediye olarak kendilerinin de benimsediklerini aktardı. Büyükçulcu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımın önderliğinde başlatılan bu kapsamlı proje ile 2023 hedeflerimize daha emin adımlarla yürümeye gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.Isparta Belediyesi olarak benimsedikleri misyon doğrultusunda atıkların tümüyle ekonomiye geri kazanımını sağlamak amacıyla yaşanabilir bir ülke yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına üzerlerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yapmaya hazır olduklarını dile getiren Büyükçulcu, “Bu bağlamda Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda bir çok çalışma ve programı başlattık. TAP ile birlikte tüm okullarda atık pillerin toplanması noktasında bir proje yürütüyoruz. Proje kapsamında okullarımızda üzerimize düşen tüm görevi üstlenmiş durumdayız” dedi.Isparta’da günlük kişi başı bir kilo çöp veya atık diye nitelendirilebilecek atıkları topladıklarına dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, “Isparta Belediyesi olarak sınırlar içerisinde hizmet verdiğimiz tüm alanlarda günde 270 ton, ayda 8 bin ton atığı toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiğince ayrıştırılmasını, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu bağlamda çöp deponi alanımızda Isparta’daki ilçe belediyelerinin de çöplerini toplayarak depoluyoruz ve bir elektrik üreten tesisimiz var. Bu yeterli mi elbette değil, şehrimiz öğrenci şehri. Nüfusumuz sürekli artıyor. Hizmetler artıyor, bizde bu konuyla alakalı üzerimize düşen her türlü görevi tüm çaba ve gayretimizle yerine getirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konuyla alakalı ilgili tüm kuruluşlar, tüm paydaşlarla paylaşımcı bir anlayışla koordineli bir şekilde çalışarak daha temiz, daha yaşanabilir bir şehir imar edebilmek adına Isparta Belediyesi olarak üzerimize düşen çalışmayı yapmaya hazırız. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyor, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve Isparta Belediyesi adına saygılarımı sunuyorum” dedi.SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan da, “Hep şunu ifade ediyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya. Bu nasıl olacak. Tabi ki dünyayı en çok kirleten başta, dünyanın en büyük gelişmiş ülkeleri. En fakir ülkeler de en az kirletiyor. Bu gelişmiş ülkeler de dünyayı kirletmekten vazgeçmek de istemiyorlar. Biz yine de bundan önceki zaman içerisinde münferit olarak tek tek bu işe hassas davranıp hassasiyet gösterip atıklarla ilgili çalışmalar yapıyorduk ama bu iş ülkemizde daha organize hale geldi ve daha güzel adımlar atılmaya başlandı. Umarız daha güzel, daha yaşanabilir dünya, kent, üniversite, kısacası nerede yaşıyorsak bulunduğumuz yeri daha yaşanabilir hale getirirsek dünyada daha yaşanabilir bir hale gelecektir” şeklinde konuştu.Yapılan bu çalışmanın Türkiye’de eşi benzeri olmadığına dikkat çeken Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da “Atık zirvesi düzenlenecek kapsamda ve kurumlar arası işbirliği protokolleri ve çok geniş öğrenci kitlelerine ulaşacak şekilde böyle bir çalışma Türkiye’de ilktir. Bu anlamda Isparta Türkiye’de öncü bir kenttir. Bütün düzenleyicileri, katılımcılara, planlayıcılara teşekkür ediyorum. Fizikte ‘maddenin korunumu’ kuramı vardır. Doğada hiçbir şey yok olmaz, sadece dönüşüyorlar. Atık diye bir şey yok aslında, sadece dönüşen bir madde var. O yine orada. Kullanılmayan insanlığı tehdit eden bir maddeye dönüşmüş. Dolayısıyla maddenin korunumu ilkesi gereğince her madde dönüştürülebilir, tekrar ekonomiye topluma kazandırılabilir. Bunun mekanizmalarını yaratmak önemli. 