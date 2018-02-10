Sene içinde bir çok özel gün vardır ve bu tarz günlerde insanlar sevdiklerine ve ailecek yakın oldukları kişilere hediye alarak onları mutlu etmek isterler.Isparta'da yüzlerce hediyelik seçeneği sunan Gördünmü AVM'de, sevginizi gösterecek özgün tasarımlı ,farklı ve kişiye özel hediyelik eşyalar uygun fiyat seçenekleriyle sizleri bekliyor.Isparta Gördünmü AVM'den alacağınız birbirinden özel hediyeliklerle sevdiğinize sevginizi gösterin!Ne alacağım sorusuna daima cevap verecek olan Gördün mü AVM, ürün yelpazesi bakımından oldukça zengindir. Bu yüzden yapmanız gereken yüzlerce hediyelik eşya arasından birini seçip satın almak.Bahçelievler mah.102 cadde no 59