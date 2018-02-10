ISPARTA İL GENEL MECLİSİ'NDEN MÜJDE GELDİ

​Yapılan açıklamaya göre;Meclisinde bugün Ali BOLAT Başkanlığında yapılan son toplantıda, İl Genel Meclisinin 24.11.2017 tarih ve 265 sayılı kararı ile yatırım programına alınmış olan Halı Saha Yapımı Projesi için 1.500.000,00 TL ve 2018 yılı içerisinde kilit parke taşı alım ve nakliye giderlerinde sarf edilmek üzere 7.000.000,00 TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulması nedeniyle, ihtiyaç olan ek ödeneklerin karşılanması amacıyla 2017 mali yılından 2018 mali yılına devreden serbest nakitten 2018 yılı Yatırım programına alınan ve köylerimizde yaşayan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve spor yapan sağlıklı nesiller yetişmesi amacıyla Halı Saha Yapım Projesi için 1.500.000,00 TL ve vatandaşlarımızın rahat, güvenli ve konforlu yaşamaları amacıyla hayata geçirilecek olan kilit parke alımı ve nakliye giderleri için 7.000.000,00 TL ek ödenek verilmesine karar verilmiştir. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız ve gençlerimiz için alınan kararların hayırlı olmasını diliyoruz.”