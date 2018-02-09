Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentteki Özel Halk Otobüslerinin belediyeden talep ettiği zam isteğini kabul etmedi.Isparta’da şehir içi toplu taşımacılık görevini yapan Sınırlı Sorumlu (S.S.) 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, belediyeden 2018 yılında geçerli olmak üzere biniş ücretlerine zam yapılmasını talep etti. Zam talebi ise Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından kabul edilmedi.Belediye Başkanı Günaydın, halkın geçim sıkıntısı çektiğini, belediye olarak her konuda olduğu gibi ekonomik anlamda da yardımcı olmak için çalıştıklarını belirterek, Belediye Encümen kararıyla Gülkent Kart ile otobüslere biniş fiyatlarının 2018 yılında da aynı olacağını kaydetti. Kartsız binişlerde 25 kuruşluk bir zam uygulanacağını belirten Başkan Günaydın, hem öğrenci hem de abonmanlarda kartlı binişlerin 2017 fiyatları olan 1.50 TL ve 1.85 TL olarak 2018 yılında da devam edeceğini, kartsız binişlerin ise öğrencilerde 2.25 TL, abonmanlarda ise 2.50 TL olacağını kaydetti.ISPARTA (İHA)