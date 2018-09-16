



Isparta Sav Kasabası'nda 1. Ergen Festivali ve İncili Çavuş Etkinlikleri Konseri

Isparta Sav Kasabası'nda 1. Ergen Festivali ve İncili Çavuş Etkinlikleri Konseri

Sav Belediyesi tarafından ilk defa düzenlenen 1. Ergen Festivali etkinliklerine Isparta halkı yoğun ilgi gösterdi.Aynı zamanda Sav'da gelenkselleşen toplu sünnet şöleni de gerçekleşti.Sav Kasabası Belediye Başkanıyaptığı açıklamada şunları kaydetti;''Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz,1. ergen festivali & incili çavuş etkinlikleri ve toplu sünnet şöleni programımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız.programa katılan, başta sayın valimiz Şehmuz Günaydın,merkez ilçe başkanımız Akif Çapraz ülkü ocakları başkanımız,Umur Güzerin, Belediye başkanlarımızdan,Yalvaç belediye başkanımız HALİL HİLMİ Tütüncü, Kuleönü belediye başkanımız Sezayi Çakır Sarıidris belediye başkanımız.Ramazan Pala höyüklü belediye başkanımız Hasan Yıldız, il genel meclisi üyesi Ali Avcı abimiz meclis üyelerimiz ve muhtarlarımız,Isparta belediyemiz den tüm temsilcilerimiz,kadın kolları başkanımız Zübeyde Öztelli Turhan ziraat odası başkanımız, Mustahattin Can Selçuk DSİ 118 şube müdürümüz, Osman Erkan,il ve ilçe yönetimindeki kardeşlerimiz,diğer partilerden programa katılan kardeşlerimiz, Isparta,da ki kurumlarımız dan programımıza katılan tüm yöneticilerimiz,Değerli basın mensuplarımız.ısp belediyesi mehteran ekibi.tüm sav kasabası belediye personelimiz,sav Enduro motorize ekibi,sünnet çocuklarımızın tüm aileleri ,tüm kasaba halkımız,halk eğitim ve belediyemizin ortaklaşa düzenlediği tüm kurs hocaları ve öğrencilerimiz,ışık ve ses sistemi ustası Musti müzik,sav halı saha personeli, ayrıca festivalimizi şenlendiren Türk halk müziği sanatçısı Musa Taş beyfendi,festivalimize katılamayıp arayan tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum.''Ayrıntılar gelecek...