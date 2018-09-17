- Isparta Halıkent'te bir evin mutfak kısmında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Ev ve çevresini bir anda kaplayan yoğun duman nedeniyle etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halıkent 5203 Sokak üzerinde bulunan Duygu Sitesi'nde Gülten P.'ye ait dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman çıkarken sitenin üst katlarındaki dairelerde can güvenliği dolayısıyla boşaltıldı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.Olay yerine ulaşan polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 1 kişiye müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu tamamen söndürülen yangın nedeniyle evin mutfak bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.Emniyet güçleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonucu netlik kazanacak.İHA