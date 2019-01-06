SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekâtının 104. yılı etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da şehitleri anma yürüyüşü düzenledi.Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşüne başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere il protokolü daire müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Endüstri Meslek Lisesi önünde başlayan yürüyüş Mimar Sinan Caddesi ve Hükümet Caddesi geçilerek 6 Mart Caddesi’ne kadar devam etti. Yüzlerce vatandaş ve öğrencinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde son buldu.Yürüyüşün ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programında Tümay Yavuz-Ali Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, Tarih Öğretmeni Cemal Ertürk tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ardından ise Sarıkamış Şehitleri ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti sunuldu, dualar edildi.Anma programının sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan helva Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri tarafından katılımcılara ikram edildi.Isparta Valiliği