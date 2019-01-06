Isparta'da sabah saatlerinde aniden başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Belediye ekipleri hummalı bir çalışma yaparak yol ve caddelerde karla mücadele acil eylem planını uyguladı.Isparta Belediye Başkanı Yuısuf Ziya Günaydın bu çerçevede şunları söyledi;''Pazar günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte daha önceden hazırladığımız Karla Mücadele Acil Eylem Planı çerçevesinde karla mücadele çalışmasını başarıyla gerçekleştirdik. Gece saatleriyle başlayan ve gün boyu devam eden karla mücadele çalışmalarına onlarca iş makinesi ve yüzlerce personelimiz katıldı.''