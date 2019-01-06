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Isparta'da binlerce kişi Sarıkamış Şehitlerimiz için yürüdü

Isparta'da binlerce kişi Sarıkamış Şehitlerimiz için yürüdü
ISPARTA
G.Tarihi: 06.01.2019 13:17
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Sarıkmış Şehitlerini Anma Yürüyüşü 6 Ocak 2018 Pazar günü saat 10.00'da Isparta halkının yoğun katılımıyla icra edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü 6 Ocak 2018 Pazar günü saat 10.00'da Isparta halkının yoğun katılımıyla icra edildi. 
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' özellikle gençlerin aktif katılımıyla düzenlendi. Yürüyüşe Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU başta olmak üzere il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda Ispartalı katıldı.

133. Cadde Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Belediye Başkanlığı önünden devam ederek, Mimar Sinan Caddesi, 114.Cadde, 6 Mart Caddesi ve 1110 Sokak Halk Eğitim Merkezi önünde önüne kadar devam etti. Yürüyüşe katılanlara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Yürüyüşe katılanlar da Türk bayraklarıyla Halk Eğitim Merkezi önüne kadar yürüdü. Ardından anma programı Halk Eğitim Merkezinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başta Sarıkamış olmak üzere tüm şehitler için Kur'an okundu, dualar edildi.

Günün anlam ve önemine binayen yapılan konuşmalarda tarih boyunca millet ve devlet için canını veren tüm şehitler dualarla anıldı. Anma programının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara helva dağıtıldı.
 
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GSB Isparta Gençlik Merkezleri

 
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