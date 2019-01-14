Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu ile Kamu ve Özel Sektör arasında; Uygulamalı eğitimde ortak akıl mottosu kapsamında 2019 Ocak ayı içerisinde 3’er yıllık olacak şekilde, öğrencilerimize daha geniş uygulama olanakları hazırlamak amacıyla bir dizi protokol anlaşmaları imzalanmıştır.Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğü ile Meslek Yüksekokul müdürlüğü arasında “Evde Hasta Bakımı” programı açılması ve uygulama alanları konusunda birlikte hareket edebilmek amacıyla iki ayrı protokol imzalanmıştır.Yine yüksekokul müdürlüğümüz ile Kardelen Bilgisayar İnş. Reklam Orman Ürünleri İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti arasında “ Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Bilgi Güvenliği” alanında ve yine Uni Akademi Enerji Arge Dan. İth.ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti arasında “ Bilgi Güvenliği” alanında iş birliği protokolleri imzalanmıştır.Kaynak: ISUBÜ