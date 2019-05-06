-Isparta, farklı bir

Ramazan geçirecek



Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen:

-Gönül Sofrası kuruyor,

Ramazan Sokağı açıyoruz



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta halkının Ramazan Ayı’nı kutladı, Belediyenin bu aya özel dolu dolu programlar hazırladığını duyurdu.



Isparta Belediyesi, Mübarek Ramazan Ayı’na özel programlar hazırladı. İlk kez Isparta’da ‘Ramazan Sokağı’ açılıyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin dolu dolu yaşanacağı Ramazan’da tarihi sokaklarımıza yönelik farkındalık oluşturulacak. Ramazan’ın ruhuna yönelik olarak etkinlikler düzenlenecek, Isparta nostalji yaşayacak. Belediye iftar saatinde de muhtaç vatandaşlar, ilimize gelen misafirler, üniversite öğrencilerimiz ve herkes için Gönül Sofrası kuracak. Ulu Camii meydanında her gün 2 bin kişilik iftar yemeği verilecek.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta halkının bu Ramazan’ı farklı bir şekilde yaşayacağını müjdeledi. Isparta’da Ramazan Ayı maneviyatının derinliklere kadar hissedileceğini belirten Başdeğirmen, tüm etkinliklere Isparta halkını davet etti. Belediye Başkanı Başdeğirmen, şu açıklamalarda bulundu:



“Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan Ayı’nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesi temennisinde bulunarak tüm Isparta halkının ve İslam aleminin Ramazan ayını kutlarım. Ramazan ayı, nefsi terbiye etmenin yanı sıra, yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.

Bu ayda, kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak herkesle kucaklaşmalı, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmeliyiz. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayında ülkemizde huzurun ve kardeşliğin daha da güçlenmesini dilerim.

Isparta Belediyesi, olarak bu Ramazan Ayı’nda sizler için farklı etkinlikler hazırladık. Hazırladığımız etkinlikler ve programlar ile Isparta’da Ramazan Ayı’nın maneviyatı havasının en derine kadar hissedilmesini arzuladık. Ulu Camii Meydanı’nda kuracağımız Gönül Sofrası ile birlik ve beraberliğimizi perçinleştirerek, Tarihi mirasımız, büyük önem verdiğimiz tarihi sokaklarımızda oluşturacağımız Ramazan Sokağı etkinlikleri ile bu yıl farklı bir programa imza atıyoruz. Tarihi sokaklarımızın güzelliğini ve ruhunu ortaya çıkarmaya yönelik programımız kapsamında kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılacak, Ramazan Sohbetleri gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı Gönül Soframıza ve tüm Ramazan etkinliklerine bekliyoruz. Sevgi ve saygılarımla.”



