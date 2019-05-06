Antalya, Burdur ve Isparta ihracattında artış

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, nisan ayı içerisinde 500 milyon doları aşan bölge ihracatının yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Antalya, Burdur ve Isparta ihracattında artış
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Batı Akdeniz ihracatında artış sürüyor
- BAİB Başkanı Hakkı Bahar:
- "Bölgemizin 4 aylık dönemde dünyanın 141 ülkesine gerçekleştirdiği ihracat yüzde 1,4 artışla 621 milyon 808 bin 255 dolar oldu"
Batı Akdeniz'den bu yılın ilk 4 ayında 141 ülkeye 621 milyon 808 bin 255 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.
Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı içerisinde 500 milyon doları aşan bölge ihracatının yükselişini sürdürdüğünü belirtti.
Antalya, Burdur ve Isparta'dan nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde bir oranında artışla 151 milyon 877 bin 473 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Bahar, "Bölgemizin 4 aylık dönemde dünyanın 141 ülkesine gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 1,4 artışla 621 milyon 808 bin 255 dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracatı 157 milyon 493 bin 977 dolarla yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapan 5 sektör arasında en büyük artış yüzde 164,9 oran ve 61 milyon 664 bin 316 dolar ile demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı." ifadelerini kullandı.
Mermer alımında Çin'de yaşanan daralmaya rağmen madencilik sektörünün 137 milyon 729 bin 172 dolarla bölge ihracatında lokomotif sektör olma özelliğini koruduğuna dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:
"Kimya ve ağaç orman ürünleri sektörü ise istikrarlı bir şekilde devam etti. Kimya sektörü yüzde 9,2 artışla 59 milyon 822 bin 924 dolar, ağaç ve orman ürünleri sektörü ise yüzde 8,8 artışla 50 milyon 525 bin 43 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörün dışındaki sektörlere bakıldığında, savunma ve havacılık sektörü ise yüzde 179,3 oranında artış ve 18 milyon 940 bin 517 dolar ihracat ile dikkatleri üzerine çekiyor."
- En fazla ihracat Çin'e yapıldı
Yılın ilk 4 aylık döneminde en fazla ihracatın 62 milyon 660 bin 683 dolar ile Çin'e gerçekleştirildiğini dile getiren Bahar, Özbekistan'a gerçekleşen ihracatın ise yüzde 55,5 artış ile 37 milyon 200 bin 683 dolara ulaştığını vurguladı.
İhracattaki artışın kesintisiz olarak sürmesinin beklendiğini kaydeden Bahar, şöyle devam etti:
"En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 dışındaki ülkelere bakıldığında yedinci sırada yer alan İspanya'ya yüzde 116 oranında artışla 25 milyon 687 bin 912 dolar ihracat gerçekleştirildiği görüldü. İspanya gibi yüzde 100'e yakın artış yaşanan bir diğer Avrupa ülkesi de İtalya oldu. İtalya'ya yüzde 92 oranında artışla 22 milyon 627 bin 828 dolar ihracat gerçekleştirildi. Asya pazarında en ciddi ihracat artışı yaşanan ülke ise Türkmenistan oldu. Türkmenistan'a 4 aylık süreçte yüzde 212,2 artışla 17 milyon 605 bin 653 dolar ihracat yapıldı. İç karışıklıkların eskiye göre hafiflediği Libya'da da ciddi oranda ihracat artışı sağlandı. Libya’ya yüzde 130,9 oranında artışla 6 milyon 303 bin 695 dolar ihracat yapıldı. BAİB olarak, bölge ihracatımızın daha da artması için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Amacımız lokomotif sektörlerdeki firmalarımıza alternatif pazarlar yaratarak, ihracatlarını artırmak, ana pazarlarındaki faaliyetlerini aralıksız sürdürmelerini sağlamak, katma değeri yüksek sektörlerdeki firmalarımıza ise ihracat pazarları oluşturmaktır."



ANTALYA (AA) - 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Rektör Çarıkçı’nın Ramazan Ayı Mesajı
“Yaşayan Tarih Isparta” Belgeseli yayınlandı 2019
Isparta'da Ramazan Ayı için programlar hazırlandı
Isparta'daki astım hastaları için önemli bilgilendirme
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da
Isparta'da Deprem!
Isparta'da Ebe ve Hemşireler Günü kutlaması
Isparta'da Ramazan öncesi dilenci operasyonu
ISPARTA'DA GERÇEK YAPRAK DÖNERİ UCUZA YİYİN!
Genç bir cilt için Rosemix ile yenilenin
Isparta'da Göllerimizin ekosisteminde izlenebilirliği artıracak proje
Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 2019
SDÜ'den Isparta'da 3 köye kitaplık
TCDD'den ilaçlama uyarısı Isparta, Burdur dahil
ISPARTA ATATÜRK STADYUMUNDA SPOR ŞÖLENİ
Isparta’nın Tüm El Emeği Göz Nuru Eserleri sergilendi
Isparta'da öğrenciler için Çocuk Tarım Kampı
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
5 Bin Yıllık Kent Pisidia Antiokheia
Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurdu
ISPARTA'DA ZİLSİZ OKUL PROJESİ TANITILDI
Isparta'daki taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin duyuru
VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI
Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü panelinin çıktıları kitap oldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Burdur'da trafik kazasıBurdur'da trafik kazası30 Nisan 2019
Trafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri BaşlıyorTrafikte Yaz Mevsimi Tedbirleri Başlıyor02 Mayıs 2019
Isparta'da tüm elektronik ürünler Set Elektronik'teIsparta'da tüm elektronik ürünler Set Elektronik'te30 Nisan 2019
Memur ve emekliye 730 TL ek zam gelecekMemur ve emekliye 730 TL ek zam gelecek30 Nisan 2019
Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 2019Isparta’da 9 saat planlı elektrik kesintisi 201902 Mayıs 2019
VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI VERDİĞİ SÖZ HAVADA KALMADI 02 Mayıs 2019
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'daIsparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da05 Mayıs 2019
Dekorasyon Adına Herşey! Gülce DekorDekorasyon Adına Herşey! Gülce Dekor02 Mayıs 2019
81 ile genelge gönderildi! denetimler artırılacak81 ile genelge gönderildi! denetimler artırılacak30 Nisan 2019
FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandıFETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle yakalandı30 Nisan 2019
Isparta'da ve ilçelerinde sağlık için etkinliler düzenlendiIsparta'da ve ilçelerinde sağlık için etkinliler düzenlendi30 Nisan 2019
Isparta'da Deprem!Isparta'da Deprem!05 Mayıs 2019
Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 2019Isparta'da Balık Ekmek Şenliği 201903 Mayıs 2019
Isparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurduIsparta Müftülüğü Ramazan Ayı faaliyetlerini duyurdu03 Mayıs 2019
Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı 03 Mayıs 2019
Isparta'da il kez uygulanan tedavi ile torbadan kurtulduIsparta'da il kez uygulanan tedavi ile torbadan kurtuldu30 Nisan 2019
ISPARTA'DA ZİLSİZ OKUL PROJESİ TANITILDIISPARTA'DA ZİLSİZ OKUL PROJESİ TANITILDI03 Mayıs 2019
ISPARTA'DA GERÇEK YAPRAK DÖNERİ UCUZA YİYİN!ISPARTA'DA GERÇEK YAPRAK DÖNERİ UCUZA YİYİN!03 Mayıs 2019
Isparta'da “Biz Anadoluyuz” Halk Oyunları Gecesi Isparta'da “Biz Anadoluyuz” Halk Oyunları Gecesi 30 Nisan 2019
Isparta ve Köylerindeki Anaokulu Öğrencilerinin Yüzü GülüyorIsparta ve Köylerindeki Anaokulu Öğrencilerinin Yüzü Gülüyor02 Mayıs 2019