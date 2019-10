ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

21 EKİM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Kamuoyunu bilgilendirme aşamasında her türlü olumsuzlukları göğüsleyerek görevlerini yapmaya çalışan toplumu aydınlatan, dünyadaki tüm olayları ve gelişmeleri bizlere aktarırken ülkemizin ve ilimizin gelişmesine, tanıtılmasına büyük katkılar sağlayan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet her türlü takdiri hak etmektedir.

Isparta için tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır.

Bu vesileyle, bizleri etkinliklerimizde yalnız bırakmayan, her zaman olaylara yapıcı yaklaşan ve gazetecilik gibi meşakkatli mesleği fedakarca sürdüren değerli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.