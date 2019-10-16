Isparta'da prefabrik ve konteyner evler! 3 günde teslimat

Isparta'da prefabrik ve konteyner evler! 3 günde teslimat
ISPARTA
G.Tarihi: 16.10.2019 10:34
0
Isparta Düğün Salonları

Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da

Isparta, Burdur, Antalya, Denizli ve bölgesinde Davraz Prefabrik, isteyene lüx villa,bağ evi,dağ evi,yayla evi,tarla evi ve bahçeli yaşam evlerini size özel tasarımlarla en uygun fiyatlara uyguluyor.

 


DÖRT MEVSİM KONFORLU YAŞAM
Pratik, ekonomik, estetik
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı​

Prefabrik yapı sektöründe 19 yıllık iş tecrübesiyle  Davraz Prefabrik Isparta'da  ''Her zaman, her yerde yaşabilir mekanlar... '' Keyifle yaşanacak evler sizi bekliyor...'' sloganıyla prefabrik yapı ve konteynerde hizmet vermeye devam etmektedir.

İsteyene lüx villa,bağ evi,dağ evi,yayla evi,tarla evi ve bahçeli yaşam evlerini size özel tasarımlarla en uygun fiyatlara uyguluyor.

''HER MEVSİM,HER YERDE YAŞANABİLİR MEKANLAR ÜRETİYORUZ'

Davraz Prefabrik yaptıkları tasarım ve uygulamaları şöyle anlatıyor;

Prefabrik yapı, konteyner, çelik konstrüksiyon yapılar ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmamız; kaliteli ürün, ekonomik fiyat ve ''her mevsim konforlu yaşam" ilkesi ve yenilikçi anlayışı ile hazır yapı sektöründe faaliyet göstermektedir.

Mimar, mühendis ve teknik personel kadromuzla yapı sektöründe 19 yıllık bilgi birikimi ve iş tecrübemize güvenerek ve inanarak, teknolojiyi yakından takip ederek üretimlerimizi gerçekleştirmekte ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli kendimizi yenileyip, sektöre yeni ürünler sunmaktayız.

Çağdaş tasarım, modern teknoloji ve geniş ürün yelpazemizle, her müşteri talebine uygun, kaliteli, depreme dayanıklı, ekonomik ve estetik ürünlerimizle yapı sektörüne en iyi hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.''
 

  • Yapılarımızın tamamında galvaniz çelik kullanılmaktadır. Duvarlarda ve çatılarda uygulanan yalıtım sayesinde ısı ve enerji tasarrufu sağlanır.
  • Her ihtiyaca uygun mimari tasarım ile doğaya uyumlu, estetik, yapının kurulacağı yerin iklim özelliklerine uygun üretim yapılmaktadır.
  • Modern teknoloji ile yüksek kalitenin birleştiği yapılar, depreme dayanıklı, üretimi ve montajı hızlı betonarmeye göre ekonomik, yalıtımlı ve uzun ömürlüdür.

 PRATİK HAZIR KONUT - BİRLEŞİMLİ KONTEYNER
Size özel tasarımlarla,hayalinizdeki konut projesi gerçek olsun! Sektörde 19 yıllık tecrübe!

Konteyner modellerimizi ister konut, ister şantiye ofisi olarak kullanabilirsiniz.
Standart konteyner tek odalı, iki odalı olup ihtiyaca bağlı olarak wc-duş ve mutfaklı modeller olarak istenilen boyutlarda üretilmektedir.
Konteyner özel plan ve malzeme ile standart dışı üretim yapılabilmektedir.

Kaba montaj,ince işler ( elektrik,sıhhi tesissat,kapı ve pencere doğraması,cam vb.) tarafımıza ait olup,diğer işler (zemin betonu,zemin kaplaması,ısıtma ve soğutma tesisatı,mutfak dolabı) için bizden destek alabilirsiniz.

  • Prefabrik konutlarda dört mevsim kullanıma uygun yalıtım sağlanmaktadır. Yapıların kurulacağı yerin ikli ve bölge özellikleri dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.
  • Davraz Prefabrik; Deniz kıyısından dağ yamacına,göl kenarından tarlanıza,köyde,kentte dilediğiniz her yerde size özel mekanlar üretir.


Adres:Sanayi mahallesi 105. cadde No:20 (Şehir Hastanesi üst yolu,Karayolları Binası yolu üzeri) ISPARTA
Telefon: 0506 167 38 52







 

2015-08-10-PHOTO-00000002

K-KATLI-EV

6f45f943-f45c-4d8a-aa18-57de506f8054

46-M2-KONUT

53-M2-GORUNUS

TEK-KATLI-RES-M














Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Seymenoğlu,Keçiborlu'da...
Isparta'da doğal kahvaltılık ürünleri Kolancı Şarküteri'de
Isparta'da seyir halindeki traktörün sürücüsü vuruldu
Isparta'da narkotik operasyon! otobüste yakalandı
Haydi Isparta'da yüzme bilmeyen kalmasın
Öğrenciler “Keşif Isparta” ile Bu Hafta Kızıldağ Milli Parkı’nı Keşfetti
Bulduğu altınların sahibine ulaşmaya çalışıyor
Isparta'da prefabrik ve konteyner evler! 3 günde teslimat
Kamuya 6 yeni sistem geliyor! Büyük değişim başlıyor
Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanaklı elektrikli araç
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol
Gökçay’da bulunan İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yenileme
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?
Isparta’da şüpheli ölüm
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Dijital oyunlardaki "İslamofobik mesajları" ortaya çıkarıyorlar
Lezzetli balık menüleriyle Gözde Balık Evi
TED Isparta anaokulu minikleri kışlık hazırlığını yaptı
Trabzon'daki toplantıda Isparta Gülü'ne dikkat çekildi
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü
​Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu
Isparta'da (TAMP) koordinasyon toplantısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

A Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destekA Milli Futbol Takımı'ndan Mehmetçik'e destek10 Ekim 2019
Rasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdıRasulayn'da aşiretler YPG/PKK'ya başkaldırdı10 Ekim 2019
Adanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldıAdanaspor'da Levent Eriş'le yollar ayrıldı10 Ekim 2019
Bakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecekBakan müjdeyi verdi! Aylık 650 lira maaş verilecek13 Ekim 2019
Alfa Romeo Giulia performans ödülü aldıAlfa Romeo Giulia performans ödülü aldı11 Ekim 2019
YPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktıYPG/PKK'nın Suruç'ta sivillere havanlı saldırısında ölenlerin sayısı 3'e çıktı12 Ekim 2019
ISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMEISPARTA'DA YALITIM UZMANINDAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME12 Ekim 2019
Isparta’da şüpheli ölümIsparta’da şüpheli ölüm13 Ekim 2019
"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı"Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" başladı12 Ekim 2019
Polonya halkı sandık başındaPolonya halkı sandık başında13 Ekim 2019
4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı4 banka alacaklarını sattı, kredi ve kart borçlularına indirim yolu açıldı09 Ekim 2019
Isparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değiştiIsparta'daki Köyün kaderi "karanfil"le değişti13 Ekim 2019
Isparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirmeIsparta'da bel ağrıları için önemli bilgilendirme10 Ekim 2019
MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?MEB takvimi açıkladı: Ara tatil ne zaman? Okullar hangi kapanacak?14 Ekim 2019
Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''Isparta Belediyesinden önemli duyuru! ''ihbar edin''10 Ekim 2019
Isparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldüIsparta'da anız yaktığı sırada giysileri tutuşan kadın öldü10 Ekim 2019
Isparta'da operasyon! otobüste yakalandıIsparta'da operasyon! otobüste yakalandı11 Ekim 2019
Isparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajıIsparta Belediye Başkanı ''Barış Pınarı'' harekatı mesajı10 Ekim 2019
Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden YolIsparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol14 Ekim 2019
Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!Isparta dahil 9 ilde FETÖ operasyonu!11 Ekim 2019