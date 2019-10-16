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Isparta'da doğal Yöresel Köy ürünleri, Kahvaltılıklar, Reçel-Bal Çeşitleri, Yoğurt, Peynir çeşitleri en taze, sağlıklı olarak Kolancı´dan alınır.Ayrıca Ev yapımı ürünler olan Makarna,Salamura yaprak,Turşu ve Yöresel Köy ürünleri satış noktası yine Isparta'da Kolancı Şarküteri'deKolancı Şarküteri aynı zamanda hiç bir katkı maddesi bulunmayan tamamen organik sızma zeytinyağı satışıda yapmakta.Gemlik, Edremit ,Milas ve Aydın'dan ilimiz Isparta'ya gelen naturel olan bu zeytinyağları çiğ tüketildiği gibi yemeklerde de rahatlıkla kullanılabilmektedir.Kolancı Şarküteri Doğal yemlerle beslenen küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen sağlıklı bir ömrün vazgeçilmezi olan köy tereyağı yoğurt,yumurta,kaymak ,keçi peyniri ve peynir çeşitlerinin satışını yaparak adeta Isparta'nın bir lezzet merkezi...!Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA