Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Eğirdir Fidanlığında Anaokulu Öğrencilerine Etkinlik Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğüne, Eğirdir İlçesinde faaliyet gösteren Gülpembe anaokulundan 4-5 yaş grubu öğrenciler ziyarette bulundular.Fidanlık ziyaretinde öğrenciler tarafından orman, fidan, ağaç, doğa, orman yangını nedir, görevli personelin sorumlulukları nelerdir, sorularına yönelik Fidanlık Şefi Nazlı Özgü tarafından öğrencilere bilgi verildi.Öğrencilerle Fidanlık Müdürlüğü ekim sahasında tohum ekimi yapıldı ve toplantı salonunda orman sevgisini aşılamaya yönelik çizgi film izletildi.Öğrencilerimize program sonunda Kurum logolu tişörtlerle birlikte fidan ve tohum hediye edilerek fidanlığımızdan uğurlandı.