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‘Torba yasadan çalışana ne çıkacak?

‘Torba yasadan çalışana ne çıkacak?
ISPARTA 0
böcüzade

‘Torba yasadan çalışana ne çıkacak?

Torba Kanun tasarısı ile çalışma hayatı için yeni düzenlemeler yolda. Kreş yardımından tazminata, asgari ücret desteğinden bireysel emekliliğe kadar birçok konuda düzenleme var. En önemlisi de yeni teşvikler

 

2 Şubat 2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna gelen Torba Kanun tasarısı ile çalışma hayatında önemli düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Torba Kanun kreş yardımından, ikale sonrası ödenen tazminatlara, bekar asgari ücretlinin vergi dilimi nedeniyle yaşadığı kayıptan, geriye dönük prim teşviklerinden yararlanmaya, asgari ücret desteğinden otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemine kadar birçok konuda düzenleme içeriyor. En önemlisi ise Torba Kanunla getirilen yeni teşvik.

TEŞVİK SÜRESİ 12 AY

 

Dolayısıyla imalat ve bilişim sektörleri dışında sağlanan teşvikin tutarı 2018 yılı için otuz gün üzerinden SGK’ya bildirilen bir kişide 700.1 TL olacaktır. İmalat ve bilişim sektörlerinde 30 gün üzerinden SGK’ya bildirilen bir kişi için bu tutar 2.209,5 TL’yi geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanacaktır. Teşvik süresi teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 12 ay olarak belirlenmiştir. İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadınlar, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkekler ve İŞKUR’a engelli olarak kayıtlı bulunan kişiler için 18 ay olarak uygulanacak.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ

Şartlara uyanları işe alanlar, 12 ay süreyle bunlar için hesaplanan gelir ve damga vergisi tutarı kadar teşvikten yararlanabilecek. Ancak prim desteğinin 18 ay süreyle geçerli olduğu kişiler için destek de 18 ay uygulanacak. 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen işyerleri ile 1 Ocak 2018’ten önce tescil edilmekle birlikte ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı istihdam etmeyen işyerleri, gelir ve damga vergisi desteğinden 1 Ocak 2018 sonrasında ilk kez sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü ayda yararlanacak.

YENİ TEŞVİK HİSSE ÜZERİNDEN

Teşvik yasalaşırsa, işe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/a ve 4/c’li olmamak, isteğe bağlı sigortalılık hariç olmak üzere 4/b’li olmamak şartları taşıyan İŞKUR’a kayıtlı işsizleri 2017 yılında işyerinde çalıştırılan ortalama sigortalı sayısına ilave olmak şartıyla işe alan işverenler teşvikten yararlanacaklar. Teşvik miktarı, sigorta primi işveren ve sigortalı hissesinin tamamı olarak belirleniyor. İmalat ve bilişim sektöründe teşvik sigorta primine esas kazanç üzerinden, diğer sektörlerde sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak.

Hangi işyerlerinin bilişim sektöründe yer aldığı hususu Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. Ayrıca sigorta primi sigortalı hissesinin sigortalıya iade edilmesi de söz konusu olmayacak.

BEKÂRLAR İÇİN DÜZENLEME

Bekar asgari ücretlilerin vergi dilimi nedeniyle yaşadıkları kaybı devamlı olarak engellemeye yönelik düzenleme getiriliyor. Bekar asgari ücretliler için 2016 ve 2017 yılında uygulanan düzenlemenin kalıcı hale getirilmesi sağlanacak. Bekar bir asgari ücretlinin yıl boyunca eline geçecek net rakamın korunması söz konusu olacak.

GERİYE DÖNÜK TEŞVİĞE SINIR

Geriye dönük sigorta prim teşviklerinden faydalanmaya yönelik APBH değişiklikleri hakkında sınırlamaya gidiliyor. Torba Kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasını izleyen aybaşından sonra geriye dönük sigorta prim teşviklerinden yararlanmak için başvurular en fazla 6 aylık olarak gerçekleştirilebilecek.

6 aydan daha uzun süreler için geriye dönük teşvik başvurusunda bulunulamayacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM

Asgari ücret desteği uygulaması 2017 yılındaki kriterler üzerinden uygulanmaya devam edilecek. Ancak destek kapsamı ve miktarı için tutar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ve destek tüm yıl için değil, Ocak-Eylül dönemi için de uygulanacak.

KREŞ DESTEĞİNE VERGİ İSTİSNASI

Torba Kanun yasalaşırsa kadın çalışanlara, işyerinde kreş hizmeti verilmemesi ve ödemelerin doğrudan kreş hizmeti sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine (kreşlere) yapılması şartıyla, her bir çocuk için 2018 yılı için aylık 304.4 TL’yi geçmemek üzere gelir vergisinden istisna tutularak destek sağlanabilecek.

Torba Kanunun getirdiği yeni bir düzenleme de iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı ve ikale sözleşmesi imzalanarak belirlenen tazminatlara ilişkin. Eskiden beri tartışmalı bu konu Torba Kanunla açıklığa kavuşturuluyor. İş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı ve ikale sözleşmesi imzalanarak belirlenen tazminatlara ilişkin gelir vergisi istisnası tanımlanıyor.

KONUSUZ ‘DAVA’ GÖREBİLİRİZ...

Daha önce geriye dönük teşvikten yararlanmak veya yararlanılan teşvik türünü değiştirmek için SGK’ya başvurmuş işverenler Torba Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen ilk aybaşını takip eden aybaşına kadar (20 Şubat 2018 tarihinde torba kanunun Resmi Gazetede yayımlanması halinde 1 Nisan 2018’e kadar) SGK’ya tekrar başvuru yaparak geriye dönük sigorta prim teşviklerinden yararlanabilecekler veya yararlanılan teşvik türünü değiştirebilecekler. Bu şekilde yapılan başvurular dikkate alınacak ve bu kapsamdaki teşvik tutarları faizleri ile birlikte altı aylık taksitler halinde üç yıl içerisinde başvuru yapan işverenlere ödenecek. Bu konuyla ilgili açılmış davalar davanın konusuz kalması nedeniyle düşecek. SGK’nın birinci derece mahkemelerinin verdiği kararlara itirazlarından da vazgeçtiği sayılacak.

Bilgileri Milliyet yazarı Cem Kılıç köşesinden paylaştı

Türkiye Habertleri
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