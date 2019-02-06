ISPARTA'DA "ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN” EYLEMİ

Bakanlığımız, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımınının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla Vali Ömer Seymenoğlu'nun ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sürücülere broşürler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Isparta'da yapılan eylem hakkında şu açıklamaları yaptı...