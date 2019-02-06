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ISPARTA'DA "ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN” EYLEMİ

ISPARTA'DA "ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN” EYLEMİ
ISPARTA
G.Tarihi: 06.02.2019 14:54
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ISPARTA'DA "ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN” EYLEMİ

81 İlde Eş zamanlı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” Eylemi
        Bakanlığımız, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımınının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla  Vali Ömer Seymenoğlu'nun ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Sürücülere broşürler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Isparta'da yapılan eylem hakkında şu açıklamaları yaptı...

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ISPARTA'DA "ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN” EYLEMİ
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