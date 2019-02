''ENGELİMİ DEĞİL, YETENEĞİMİ GÖR''

-''Hedef: Bedensel Engellileri Topluma kazandırmak, kişisel gelişimlerini desteklemek''

''-Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır''

-Proje Başlangıç Toplantısı sonrası ilana çıkılacak

​Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile SDÜ'den 'Uluslararası' sosyal sorumluluk projesi:Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yürütücülüğünde, Polonya, Portekiz, Romanya ile İspanya'dan kuruluşların yer aldığı ve ''Türkiye Ulusal Ajans'' tarafından desteklenen ''Erasmus +'' Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi ''Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır'' Projesi başlıyor.Proje Koordinatörü Doç. Dr. Aygen Oksay: ''Fiziksel duyarlılık derecesi S5 ile S10 arasında olan 16-25 arası bedensel engelli gençlerimize yüzme eğitimi vereceğiz. Hedefimiz onları topluma kazandırmak, özgüvenlerini yükseltmek, kişisel gelişimlerini desteklemek. 2 yıl sürecek proje sonunda 5 ülkenin katılımı ile Isparta'da Uluslar arası paralimpik Yüzme yarışması düzenleyeceğiz.''Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) koordinatörlüğünde, , Right Challenge (Portekiz), Associate Esperando (Romanya), University of Humanities and Economics in Lodz (Polonya) ve Catholic University of Murcia'nın (İspanya) ortaklığında ulus ötesi bir sosyal sorumluluk projesi başlıyor: ''Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır''Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi Projesi olan ve 'Türkiye Ulusal Ajans' tarafından desteklenen çalışma ile fiziksel duyarlılığı olan 16-25 yaş arası bedensel engelli gençlere eğitim verilecek.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Sn. Murat Gevrek'in GSİM Yasal Temsilcisi ve SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın projenin yasal temsilciliğini yürüttüğü projede 6 ortak yer almaktadır. Projenin SDÜ ayağında koordinatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı (AD) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygen Oksay'ın üstlendiği proje 130 proje arasından seçilen 6 projeden biri olarak desteklenmeye değer görülmüştür.Projenin GSİM koordinatörü İbrahim Kaç ve Şefika Kaç'tır. SDÜ bünyesindeki ekipte ise Doç. Dr. Gülay Bulgan, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alp, Prof. Dr. Taylan Oksay, ve SDÜ Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi (Kütüphane) Daire Başkanı Uğur Bulgan yer almaktadır. Yine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden (IUBÜ) Doç. Dr. Nurdan Kuşat ve Öğretim Görevlisi Yasemin Duran da proje ekibi içinde yer almaktadır.Proje Koordinatörleri Doç. Dr. Aygen Oksay ve İbrahim Kaç Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitim Projesi olan ''Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır'' için şu bilgileri paylaştı:"Proje kapsamında 5 ortak kuruluş daha var. Bunlar Portekiz'den Right Challenge, Romanya'dan Associate Esperando, Polonya'dan University of Humanities and Economics in Lodz ve İspanya'dan Catholic University of Murcia'dır.Bu 2 yıllık proje kapsamında 16-25 yaş arası bedensel engelli gençlere temel olarak yüzme eğitimi vereceğiz. Buradaki temel hedefimiz fiziksel engelli gençlerimizi topluma kazandırmaktır. Onların becerilerini geliştirmek, kendi kendilerine yetebilen, daha özgüvenli bireyler hâline dönüşmeleri için ortak bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda ortaklarımız ile birlikte çeşitli ulus ötesi toplantılar yapılacak ve bu alandaki çalışmalar gözlemlenerek iyi uygulamalar bizde de hayata geçirilecektir.6-9 Şubat 2019 tarihleri arasında ilk ulus ötesi toplantımızı SDÜ ev sahipliğinde yapacağız.8 Şubat Cuma günü saat 14: 30'da SDÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Konferans Salonu'nda projeye Açılış Kokteyli yaparak resmî şekilde start vermiş olacağız.Eylül 2020'de ise yine Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) bir kapanış etkinliği düzenleyeceğiz. Tüm ortaklar tarafından yetiştirilen bedensel engelli yüzücülerin buluştuğu uluslararası bir yüzme yarışması yapılacaktır.''Proje için 9 Şubat sonrasında ilana çıkılarak istenilen şartları taşıyan adaylarla yapılan mülakatlar sonrasında yüzücü adayları seçilecektir. Bu adaylar 2 yıl boyunca aldıkları eğitimler sonucunda ulusal ve uluslar arası yüzme müsabakalarına katılabilecek yetkinlikte donanıma sahip olacaklar. Kontenjan fazlası müracaat olması halinde tüm adaylarımıza eğitim verilmeye çalışılacaktır.Web Sayfası:http://projeler.sdu.edu.tr/realerasmuswim