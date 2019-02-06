Isparta Yazar Kasa Servisi

2018’de 194 bin kez taşındık

2018’de 194 bin kez taşındık
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
CK ENERJİ AKDENİZ ELEKTRİK, 2018'İN GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ RAPORUNU AÇIKLADI
 
2018'de 194 bin kez taşındık
 
Antalya, Burdur ve Isparta'daki gayrimenkul hareketini gözler önüne seren CK Enerji Akdeniz Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi raporu, 2018 yılında bölgede 194 bin taşınma hareketi yaşandığını ortaya koydu. Rapora göre 2017 yılına kıyasla toplam taşınma hareketi yüzde 3 arttı, her gün ortalama 531 taşınma yaşandı.
 
Yıl içinde 60 bin 922 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken yeni konut hareketinde öncülüğü kentsel dönüşümün yoğun olduğu Kepez aldı. Rapora göre Antalya'da yaşayanların yüzde 54'ünü yerliler oluştururken yabancılar yüzde 4 ile onu izledi. Konyalılar ise yüzde 2,75 ile üçüncü sırada yer aldı.
 
Perakende elektrik sektörünün öncü şirketlerinden CK Enerji Akdeniz Elektrik, teknolojiye yaptığı yatırımla Antalya, Burdur ve Isparta'da gayrimenkul sektörüne de ışık tutuyor. Abonelerin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak Gayrimenkulün Enerjisi raporunu oluşturan CK Enerji Akdeniz Elektrik, 2018 yılı sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 2017 yılında üç kentte toplam taşınma hareketi 187 bin 938 iken 2018 yılında bu rakam yüzde 3'lük bir artışla 193 bin 821'e, yani yaklaşık 194 bine çıktı. Söz konusu artışta özellikle ikinci el gayrimenkuldeki hareketlilik etkili oldu. Yıl içinde her gün ortalama 167 yeni gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken ikinci elle birlikte her gün ortalama 531 taşınma hareketi yaşandı.
 
"BÖLGEMİZE, ÜLKEMİZE DEĞER YARATMAYI AMAÇLIYORUZ"
CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, düzenli olarak açıklamaya devam edecekleri Gayrimenkulün Enerjisi raporunun bölgedeki gelişimi ortaya koyduğuna işaret ederek "Kendimizi sadece elektrik satışı yapan bir şirket olarak konumlamıyoruz. Hizmet verdiğimiz bölgeye, ülkemize değer katma hedefi ile yol alıyoruz. Abone başvuru ve ikamet bilgileri bize hangi ilçede, hangi mahallede daha çok hareket var, kent ne tarafa doğru büyüyor, yatırımlarda önceliğimiz ne olmalı gibi konularda ışık tutuyor. Özelleştirme sonrasında teknolojiye yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin hareketlerini anlık olarak görüp birçok projemizi bu hareketlere göre düzenliyoruz. Elimizdeki bu değerli bilgiler gayrimenkul sektörüne, belediyecilik hizmetlerine de ışık tutuyor. CK Enerji Akdeniz Elektrik Gayrimenkulün Enerjisi raporu, birçok sektör tarafından şimdiden merakla takip edilen bir çalışma haline geldi" diye konuştu.
 
ASIL HAREKET İKİNCİ EL GAYRİMENKULDE YAŞANDI
CK Enerji Akdeniz Elektrik'in ikincisini açıkladığı Gayrimenkulün Enerjisi raporunda bu kez 2018 yılındaki toplam hareket gözler önüne serildi. Rapora göre Antalya, Burdur ve Isparta'da yıl içinde 60 bin 922'si yeni, 132 bin 899'u ikinci el olmak üzere toplam 193 bin 821 taşınma hareketi yaşandı. 2017 yılında yeni gayrimenkule geçiş 66 bin 531 düzeyinde iken 2018'de bu rakam az da olsa geriledi. 2018 yılında asıl hareket ikinci elde yaşandı. İkinci el gayrimenkulde toplam taşınma hareketi yüzde 9 artarak 121 bin 407'den 132 bin 899'a çıktı. 2018 yılında taşınmanın en yoğun olduğu dönem ekim ayı oldu. Ekim ayı içinde 21 bin 309 abone yer değiştirdi.
 
YENİ GAYRİMENKULDE KEPEZ, İKİNCİ ELDE MURATPAŞA ÖNDE
Yeni gayrimenkule taşınmada Kepez açık ara önde yer aldı. Kepez'de son yıllardaki kentsel dönüşümle birçok yeni binanın yapılması ilçede hızlı bir taşınma hareketine neden oldu. İkinci el taşınma hareketinde ise liderliği Muratpaşa aldı. Üniversite ve havalimanına yakınlık, büyük hastane ve otellerin yükseldiği Kundu'nun Muratpaşa ilçesi içerisinde yer alması nedeniyle ilçede yoğun bir taşınma hareketi gözlendi. 2018 yılında en az taşınma hareketi ise Isparta Yenişarbademli'de gerçekleşti. İlçede yıl içinde 12'si yeni, 35'i ikinci el olmak üzere toplam taşınma hareketi 47'de kaldı.
 
ABONELERİN YÜZDE 4'Ü YABANCI, YÜZDE 2,7'Sİ KONYALI
Raporda bu kez elektrik abonelerinin doğum yerlerine göre nüfus bilgileri de derlendi. Buna göre Antalya ilinde yaşayanların yüzde 54'ü Antalya doğumlu iken yabancılar yüzde 4'lük pay ile ikinci sırada yer aldı. Doğum yerine göre üçüncü sırada ise yüzde 2,75 ile Konyalılar geldi. Konyalıları sırasıyla Burdur, Ankara ve İstanbul doğumlular takip etti.
 
TURİZM DE ELEKTRİK TÜKETİMİ DE REKOR KIRDI
CK Enerji Akdeniz Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi raporunda, bölgede turizm nedeniyle artan elektrik tüketim bilgileri de paylaşıldı. 2018 yılında Antalya toplam 12 bin 712 turisti ağırlayarak rekor kırdı. Turizmdeki rekora paralel olarak bölgede elektrik tüketimi de zirveye çıktı. 2017 yılında Antalya, Burdur ve Isparta'daki elektrik tüketimi 6 milyar 822 milyon kilovatsaat iken 2018 yılında bu rakam yüzde 26 artarak 8 milyar 614 milyon kilovatsaate ulaştı. Zirve ise temmuz ayında geldi. 2018 yılının temmuz ayında Antalya'da 861 milyon, tüm bölgede ise 1 milyar 15 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketimi ile rekor kırıldı. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre toplam elektrik tüketimindeki artış yüzde 29'u buldu. 2018 yılında Antalya'da gerçekleşen 8.614 milyon kilovatsaatlik tüketimin 1.540 milyon kilovatsaati turizm işletmelerinden kaynaklandı. Turizmde en çok tüketim 451,1 milyon kilovatsaat ile Manavgat'ta yaşandı. Alanya 351,5 milyon kilovatsaat, Serik 268,4 milyon kilovatsaat, Kemer 255,4 milyon kilovatsaat ile Manavgat'ı takip etti.
 
20190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-201820190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-220190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-320190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-420190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-520190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-620190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-720190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-820190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-920190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-1020190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-1120190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-1220190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-1320190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-1420190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018-1520190206-CK-ENERJ-AKDEN-Z-gayrimenkul-2018


 
erol-de-erli
 
Yazdır
ISPARTA EVLİLİK FUARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA "ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN” EYLEMİ
VALİLİK DUYURDU...ISPARTA'DA BU ARAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT!
Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli Başladı
Burdur'da 69 metrelik barajda seviye yükseldi!
Resmen açıklandı! 9 bin 500 personel alacak
Isparta'ya Badminton'dan güzel derece...
Davraz Kayak Merkezi'nde Snowboard slalom heyecanı
Isparta'da ve Tüm İllerde uygulanacak eylem
ISPARTA MERKEZDEKİ GÖLET TAMAMLANDI
Meteorolojiden Isparta İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
YALVAÇ'A GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES)
ISPARTA'DA OBEZİTE CERRAHİSİ İLE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRDI
BİZ EVLENİYORUZ FUARI KAPILARINI AÇIYOR!
Aranan şüpheli şahıslar Isparta'da yakalandı
ATICILIK SPORUNDA ISPARTA'NIN BAŞARISI
ISPARTA'DA ​İŞKUR – ISUBÜ KARİYER GÜNÜ TOPLANTISI
Iyaşpark AVM’de Kitap Fuarı Başladı
ISPARTA'DA BİR HASTAYA KALBİ DURDURMADAN BY-PASS YAPILDI
Isparta'da 6 ay süreyle 515 kişilik TYP
Isparta'da bu mahallede iki buçuk saat süreyle elektrik kesintisi olacak
GSM borcu olanlar dikkat! Bu tarihi sakın kaçırmayın
TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?
HEMŞERİMİZ CAHİT BERKAY ISPARTA STANDINDA
ISPARTA DAVRAZSPOR'DA BAŞARI YÜKSELİYOR!
Isparta'da Geleneksel Halı Saha Turnuvası Düzenlendi...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta KuyumcularıIsparta Mobilya FirmalarıIsparta Yeni Nesil Yazar KasaISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?03 Şubat 2019
Aranan şüpheli şahıslar Isparta'da yakalandı Aranan şüpheli şahıslar Isparta'da yakalandı04 Şubat 2019
Isparta'da 6 ay süreyle 515 kişilik TYPIsparta'da 6 ay süreyle 515 kişilik TYP04 Şubat 2019
Isparta'da Okul/Kurum Müdürler Toplantısı YapıldıIsparta'da Okul/Kurum Müdürler Toplantısı Yapıldı01 Şubat 2019
Isparta'da ve Tüm İllerde uygulanacak eylemIsparta'da ve Tüm İllerde uygulanacak eylem05 Şubat 2019
Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel pırlanta kampanyası...Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel pırlanta kampanyası...31 Ocak 2019
İlk kez Isparta Antik Dönem Kent sikkeleri basımı gerçekleşti İlk kez Isparta Antik Dönem Kent sikkeleri basımı gerçekleşti31 Ocak 2019
Isparta Davraz Kayak Merkezinde adrenalin dolu anlar... Isparta Davraz Kayak Merkezinde adrenalin dolu anlar...31 Ocak 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, Emitt Fuarında 2019Isparta Valisi Seymenoğlu, Emitt Fuarında 201931 Ocak 2019
23. EMİTT fuarında Isparta'nın standına ilgi büyük....23. EMİTT fuarında Isparta'nın standına ilgi büyük....31 Ocak 2019
BU FUARI GÖRMEDEN EVET DEMEYİN!BU FUARI GÖRMEDEN EVET DEMEYİN!01 Şubat 2019
Hortum Isparta Salı Pazarını da etkilediHortum Isparta Salı Pazarını da etkiledi31 Ocak 2019
HEMŞERİMİZ CAHİT BERKAY ISPARTA STANDINDAHEMŞERİMİZ CAHİT BERKAY ISPARTA STANDINDA03 Şubat 2019
​Milyonları ilgilendiriyor! Bugün 19:00'a kadar açık...​Milyonları ilgilendiriyor! Bugün 19:00'a kadar açık...31 Ocak 2019
Bu meyvenin tanesi 5280 liraya satılıyor! Bu meyvenin tanesi 5280 liraya satılıyor! 31 Ocak 2019
ISPARTA'DA BİR HASTAYA KALBİ DURDURMADAN BY-PASS YAPILDIISPARTA'DA BİR HASTAYA KALBİ DURDURMADAN BY-PASS YAPILDI04 Şubat 2019
Iyaşpark AVM’de Kitap Fuarı BaşladıIyaşpark AVM’de Kitap Fuarı Başladı04 Şubat 2019
Meteorolojiden Isparta İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına UyarısıMeteorolojiden Isparta İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı05 Şubat 2019
ISPARTA MERKEZDEKİ GÖLET TAMAMLANDIISPARTA MERKEZDEKİ GÖLET TAMAMLANDI05 Şubat 2019
ISPARTA İÇİN BÜYÜK TANITIM YAPILIYOR!ISPARTA İÇİN BÜYÜK TANITIM YAPILIYOR!02 Şubat 2019