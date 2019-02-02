Isparta'nın balıkçı markası Dostlar'da denizden yeni çıkan taze balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Sazan,Çupra,Levrek,Alabalık,Somon,Hamsi,İstavrit,Barbun ve diğer protein kaynağı balık çeşitleri sunan Dostlar Balıkçılık aynı zamanda balık pişirme hizmeti de veriyor.

Balık pişirme hizmeti sayesinde önceden sipariş verip eve giderken balığınızı sıcak sıcak alabiliyorsunuz.

Ayrıca spot manav konseptiyle balığın yanında yeşillik alabiliyor dilerseniz taptaze olarak tüm pazar harcını buradan görebiliyorsunuz.

: 0 246 218 27 00

Antalya yolu müftülük ilerisi