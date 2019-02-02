Isparta Yazar Kasa Servisi

Isparta'da mevsimin en taze balıkları tezgahta...

Isparta'da mevsimin en taze balıkları tezgahta...
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VİTAMİN VE PROTEİN DEPOSU DOĞAL BALIKLAR 

Isparta'nın balıkçı markası Dostlar'da denizden yeni çıkan taze balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Sazan,Çupra,Levrek,Alabalık,Somon,Hamsi,İstavrit,Barbun ve diğer protein kaynağı balık çeşitleri sunan Dostlar Balıkçılık aynı zamanda balık pişirme hizmeti de veriyor.

Balık pişirme hizmeti sayesinde önceden sipariş verip eve giderken  balığınızı sıcak sıcak alabiliyorsunuz.

Ayrıca spot manav konseptiyle balığın yanında yeşillik alabiliyor dilerseniz taptaze olarak tüm pazar harcını buradan görebiliyorsunuz.

Alo Balık Sipariş : 0 246 218 27 00

Adres:Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi 
 
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ISPARTA EVLİLİK FUARI
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