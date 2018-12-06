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Isparta'da öğrencilere parklarda ücretsiz internet müjdesi verdi

Isparta'da öğrencilere parklarda ücretsiz internet müjdesi verdi
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  - Başkan Günaydın’dan öğrencilere parklarda ücretsiz internet müjdesi   
   
- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehirdeki 2 parkta ücretsiz internet rahatlığı sağlayacaklarını ve bunun şehir geneline yayılacağını söyledi. 
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, İnşaat-Endüstri, Kalite, Makine ve Otomasyon, Rock Topluluğu tarafından, SDÜ Prof. Dr. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Dört Dörtlük’ etkinliğine konuk oldu.  
Programın açılış konuşmasında üniversitelerin iki kazanımı olduğunu belirten SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, “Sizlere de kazandırmak istediği 2 bileşen vardır. Biri akademik diğeri sosyaldir. Üniversitemiz bu açıdan oldukça iyi durumda. 100’ün üzerinde öğrenci topluluğumuz var. Bu topluluklarla ve fakültemiz topluluklarıyla gurur duyuyoruz. Geçen yılda buna benzer aktiviteler yapılmıştı. İşin sosyal boyutunu da hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım. Lütfen işin hem akademik hem sosyal boyutunu ihmal etmeyin. İkisine de ihtiyaç var” dedi. 
  
Günaydın: “Bu üniversite kentine örnek yapılar girsin istedim” 
 Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehirde çok değişik projelerin uygulandığını dile getirerek, yapılan projelerden bahsetti. Yaşayan Otogar inşaatının yapımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Günaydın, “Isparta’mızın çok büyük bir üniversitesi var, bu büyük bir şans. Buradaki öğrencilerimiz konularına uygun olan bu yapıları her an görebilir, inceleyebilirler. Otogar inşaatına baktığınız zaman çevresindeki dağlarla da bir uyum içerisinde, ilk defa birkaç kilometre uzaktaki çevre moduyla, doğa moduyla uyan bir yapı arıyorsanız işte bu yapı sizin tabiri caizse burnunuzun dibinde inceleyebilirsiniz. Bu üniversite kentine örnek yapılar girsin istedim gelen teknik öğrencilerimiz de aradığını burada bulsun” dedi. 
 
“Burada ben öğrencilerimizin tarafındayım” 
 Öğrencilerin, Isparta’yı, üniversiteyi beğenip şehre geldiğini ve okuduğunu dile getiren Başkan Günaydın, “Isparta Belediyesi olarak öğrencilerimize ne katkıda bulunabilirim düşüncesinde çalışıyorum. En büyük şikayetiniz yurtların fiyatının yüksek olmasıydı, bu yıl biraz ucuzladı, önümüzdeki sene daha da ucuzlayacak.  Yeni yurt binalarının ruhsatlarını verdik, başlıyor. Bu arada yurt, apart sahiplerimizde kazanamıyoruz diye serzenişte bulunuyorlar. Burada ben öğrencilerimizin tarafındayım. Öğrencilerimiz ve eğitimimiz olmadığı müddetçe Türkiye’nin istikbali açık olamaz. Hangisini tercih edebilirsin. Isparta’nın öğrencilerinin istikbalinin açık olması lazımdır, geleceğimiz için” görüşlerinde bulundu. 
  
 “Otobüsler seçimden sonra da 1 lira olacak” 
  Şu anda özel halk otobüslerinin öğrencilere 1 lira yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Diyorlar ki, ‘seçimden sonra bu uygulamayı kaldıracak’ Hayır arkadaşlar bu kalkmayacak, uygulama devam edecek. Ben burada olduğum sürece bu rakamlar değişmeyecek.  Yine gençlerimiz için iki parkımız Şehitler Parkı ve Modernevler Parkımız var. Bu parklarımızda bu haftadan itibaren ücretsiz internet rahatlığı koyuyoruz. Bu birinci denememiz, bu tutarsa, kullanılıyorsa, faydalıysa tüm Isparta’nın çok parkına, meydanlarına yaygınlaştıracağız” dedi. 
  
 “Şahsen ve belediye olarak eğitimi seviyoruz” 
  Şahsının ve belediyenin eğitimi sevdiğini 9 sene önce Oğuzata’yı kurduklarını dile getiren Başkan Günaydın, “Şu anda Oğuzata dershanesi Türkiye birincisi oldu. En iyi üniversitelere öğrenci gönderdi.  Maddi imkânları zorlanan ailelerimizin, asgari ücret alan velilerimizin çocuklarını tercih ediyoruz. Yine Atatürk Parkımız var, bu parkımızda da öğrencilerimiz, emeklilerimiz ve ailelerimiz düşünülmüştür. Yine Modernevler Parkının karşısında bulunan IYAŞ altındaki parka da Atatürk’ün İmzası adıyla kafeterya kuruyoruz. İçerisinde de Atatürk’ü anlatan bir kütüphane yer alacak. Bizim bunlara ihtiyacımız var. O’nun yerine kimse geçemez. Atatürk Türkiye’nin ve dünyanın önemli bir şahsiyetidir” görüşlerinde bulundu. 
 
Esnafa yönelik indirim günleri 
 Yine esnafa yönelik çalışmalar yaptıklarını ancak bunun bir bağlantısının öğrenciler olduğunu belirten Günaydın, Kunduracılar Sitesinde yapılacak olan 7-21 Aralık tarihleri arasındaki indirim günleriyle ilgili bilgiler verdi. Günaydın, “Öğrencilerimiz gelin oradan ayakkabılarınızı seçin. Hem kaliteli, dayanıklı, uygun fiyatlı ürünleri inceleyin” dedi. 
 
 “Türkiye’nin tek üretken belediyesiyiz” 
  Isparta’da emekli ve dar gelirli aileleri ile öğrencileri her zaman düşündüğünü belirten Günaydın, “Her gün zamların olduğu bir yerde Isparta’yı ben ucuz kent yapmak istiyorum. Bunu yaptık diyebiliriz, otobüse 1 liraya biniyor muyuz, biniyoruz. Konaklama ücretleri düşüyor mu düşüyor, suyu 10 seneden bu yana metreküpünü 1 liradan veriyorum. Isparta’yı ucuz kent yapacağım, kazanmayı biliyoruz, kazandığımızı halkımız için, şehrimiz için harcıyoruz. Fabrikalar kurduk, Türkiye’nin tek üretken belediyesiyiz” ifadesinde bulundu. 
 
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İHA
                                         
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