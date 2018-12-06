Isparta'da Türkmenistan’ın daimi bağımsızlık günü kutlandı

- Türkmenistan Uluslararası Tarafsızlık Günü, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diplomasi Topluluğunca düzenlenen etkinlik ile kutlandı.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov’u ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek “Türkmenistanlı kardeşlerimizin daimi tarafsızlık gününü kutluyorum” dedi.Tarafsızlık gününün önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Myratgeldi Seyitmammedov, “Dış politikamızın oluşmasına büyük katkı sağlamış bir gündeyiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye’nin ve birçok ülkenin desteği ile bu kararname imzalanmıştır. Dünyada ilk ve tek olan tarafsızlık anlaşması, Türkmenistan’ın hem siyasi başarısına hem de Orta Asya’da arabulucu ülke konumunda olmasına vesile olmuştur.”Etkinlik kapsamında üniversitedeki Türkmenistan uyruklu öğrencilerin sunduğu şiir dinletisi, tiyatro ve geleneksel dans gösterileri büyük beğeni topladı.İHA