- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Şube Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangın eğitimi düzenlendi.SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan Sivil Savunma Uzmanlığı Şube Müdürü Vekili Niyazi Budak, eğitimde "yangın", "yangın nedenleri", "yangın önlemleri", "yangın söndürme cihazlarının kullanımı" gibi konular hakkında bilgi verileceğini belirterek eğitimin verimli geçmesini diledi.Felaket yaşanmadan evvel, koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan Isparta Belediyesi İtfaiye Amiri Müdür Vekili Şenol Dede, 4 yangın türünün olduğunu söyledi. En önemli yangın çıkış nedeninin önlemlerin alınmamasından kaynaklandığını belirten Dede, “Yangın söndürme ve kurtarma esnasında sakin olunmalı, yangın butonuna basılarak çevreye duyurulmalı. İtfaiye ekipleri aranarak bir an evvel haber verilmeli” dedi.Teorik eğitimin ardından Dış İlişkiler Binası Otoparkında yangın söndürme tatbikatı yapıldı.İHA