Isparta'da öğrencilerden kitap okuma etkinliği

Isparta'da üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturup haftanın belirli günlerinde kitap okumak için kafelerde bir araya geliyor

Isparta'da öğrencilerden kitap okuma etkinliği
ISPARTA
G.Tarihi: 08.05.2019 12:46
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Kafeleri "kitap okuma" amacıyla kullanıyorlar 

- Isparta'da üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturup haftanın belirli günlerinde kitap okumak için kafelerde bir araya geliyor
- Etkinliği başlatan üniversite öğrencisi Gökay Öğüt:
- Etkinliklerimizi sosyal medya üzerinden duyuruyoruz. Her hafta farklı bir kafede bir araya geliyoruz. İlk olarak yeni gelen arkadaşlara bilgi veriyorum. Konuşmanın ardından kitap okumaya başlıyoruz"
- " Edebiyat, kültür, şiir gibi alanlardan konular belirliyoruz ve içimizdeki arkadaşlar konuşmacı olarak yer alıyor.Ortaya bir konu koyuyoruz ve o konu hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bilmediğimiz konular hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz"

Isparta'da üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden etkinlik oluşturup haftanın belirli günlerinde kitap okumak için kafelerde bir araya geliyor.

"Kitap Okuyoruz" başlığı altında sosyal medya üzerinden proje başlatan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencisi Gökay Öğüt, birbirini tanımayan öğrencilerle haftanın belirli günlerinde kafelerde kitap okuma etkinliği düzenlemeye başladı. 

Her hafta farklı kafede kitap okuma amacıyla bir araya gelen öğrenciler kitap okumanın yanı sıra edebiyat, şiir, kültür, sanat ve hayat üzerinde söyleşiler gerçekleştiriyor. 

Farklı düşünceden insanlarla bilgi alışverişinde bulunup, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan öğrenciler, kitap okumayı sosyal alanlara taşımanın mutluluğunu da yaşıyor. 

Etkinliği başlatan üniversite öğrencisi Gökay Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla her hafta farklı bir kafede kitap okuma etkinliği düzenlediklerini söyledi. 

Amaçlarının kitap okuma alışkanlığını daha geniş çevreye yaymak olduğunu ifade eden Öğüt, etkinlikleri sosyal yaşam içerisinde yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 

Öğüt, şöyle devam etti:

"Uzun süreden beri  kitap okuyorum. İnsanlara kitap okuma alışkanlığı aşılamayı istiyordum. Kitaplardan çok şey öğrendim ve insanlarında bu alışkanlığı benimsemesini istedim. İlk başlarda kendi arkadaş grubumla yapıyordum. Daha sonra 'bu etkinliği nasıl geliştirebiliriz?' diye düşündüm ve sosyal medyada hesap açtım. Etkinliklerimizi sosyal medya üzerinden duyuruyoruz. Her hafta farklı bir kafede bir araya geliyoruz. İlk olarak yeni gelen arkadaşlara bilgi veriyorum. Konuşmanın ardından kitap okumaya başlıyoruz. Bunun yanında edebiyat, kültür, şiir gibi alanlardan konular belirliyoruz ve içimizdeki arkadaşlar konuşmacı olarak yer alıyor. Ortaya bir konu koyuyoruz ve o konu hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bilmediğimiz konular hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz."

- "Okumak ve okumaya alıştırmak amacındayız"

Öğüt, herhangi bir destek almadan bugüne kadar çok sayıda okuma etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, etkinliğe gelen katılımcılara çekilişle kitap hediye ettiklerini ifade etti. 

Etkinliklerin çok faydalı geçtiğine dikkati çeken Öğüt, "Bu etkinliğimizin daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. İnsanlara bir şeyler katmayı görmek çok güzel bir duygu. O duyguyu anlatamıyorum. Herhangi bir bekletimiz yok. Sadece okumak ve okumaya alıştırmak amacındayız." diye konuştu. 

Her geçen gün etkinliğe katıların sayısında artış olduğunu vurgulayan Öğüt, şunları kaydetti:

"Bazen kafelere gittiğimizde orada arkadaşlarıyla sohbet eden, kahvesini içen insanlar etkinliğimizi görüyor. Biz bu sayede çok sayıda arkadaşımızı aramıza kattık. Bu işi insanların gözü önünde yapmayı istiyoruz. Çünkü bizim kitap okuduğumuzu görsünler. Görsünler ki onlarda da kitap okuma hissi uyansın. Değişik tepkiler de alıyoruz. 'kafede kitap mı okunur?' 'müzikte nasıl okuyorsunuz?' 'gösteriş yapıyorsunuz' diyenler de oldu.  Yanımıza gelip, 'bizde katılmak istyoruz, çok güzel şey yapıyorsunuz' gibi çok güzel tepkilerde alıyoruz. Daha çok bu olumlu açıdan tepki aldık."

Öğüt, insanların kendilerine önyargıyla yaklaşmaması gerektiğini belirterek, kitap okuma etkinliğine herkesi davet etti. 

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Şule Beste Kapçı ise etkinlikte farklı konular üzerinde bilgi alış verişi yapmanın kendisine fayda sağladığını kaydetti. 

Kapçı, "Arkadaşlarla kitap okuyup, kitap üzerine muhabbet ediyoruz. Farklı şeyler öğreniyorsunuz ve farklı insanlar tanıyorsunuz ve hayatınıza yeni şeyler girmiş oluyor." dedi. 

Okan Karadağ ise en başından beri bu etkinliklere katılım sağladığını ve etkinliğin kendisine çok fayda sağladığını ifade etti. 

 
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