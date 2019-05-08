9. Cumhurbaşkanı'nın Anıt Mezarı Çevresindeki Ağaçların Bakım ve Budaması Bölge Müdürlüğümüzce YapıldıIsparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu’nun direktifiyle Atabey ilçesi İslamköy beldesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ait Anıt Mezarın çevresindeki ağaçların bakım ve budama işleri Bölge Müdürlüğümüzce yapıldı.Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu, Bölge Müdürümüz Kenan Akduman ve İl Protokolünden katılımcılarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ait Anıt Mezar ziyaret edilerek Bölge Müdürlüğümüzce bakım ve budama işleri yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundular.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü