ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN GENÇLERE YÖNELİK ÖDÜLLÜ “SIFIR ATIK YARIŞMASI” DÜZENLEMİŞTİR.



Ülke genelinde Çocuklar ve gençler vasıtasıyla Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite düzeyinde ödüllü “Sıfır Atık Yarışması" düzenlenmiştir.

Yarışmalarda yeni fikir ve projelere destek vermek için İlimiz Merkez ve İlçelerdeki İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerimizin katılımlarını bekleriz. Yarışmaya katılım 02/05/2019 tarihinde sona erecektir. Gençlerimiz, yarışma şartnamesine ve katılım bilgilerine Bakanlığımız ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfasından ulaşabilirler.



Yarışma Afişleri

