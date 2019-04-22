"Isparta’nın Kültürel Mirası” Klibi Yayında

http://ispartakultürelmiras.sdu.edu.tr

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin hazırladığı "Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi"nin klibi, tüm kitle aygıtlarında yayına verildi. Anane, görenek, yeme-içme kültürü, el sanatları, çocuk oyunları ve gösteriler, Isparta’ya has giysiler ve daha nice sayısız kadim medeniyet değerleri ve maddi-manevi varlıklar fotoğraf, video ve basılı kitaplar ile SDÜ güvencesinde kayıt altına alındı.SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ‘Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Tespiti Projesi’ somut çıktıları alınmaya devam ediyor.Proje Yürütücülüğünü SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Genç’in üstlendiği ‘Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ için hazırlanan kısa filmler yayına verildi.Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (RATEM) tarafından çekilen klip, SDÜ’nün YouTube kanalında veuzantılı resmî internet portalından halkın beğenisine ve akademik dünyanın bilgisine sunuldu.Isparta’nın yüzyıllardan süzülüp gelen birikimleri, maddi ve manevi kültürel varlıkları böylelikle belgesel, fotoğraf ve basılı yayınlar ile kayıt altına alınmış oldu. Projenin ilk eseri olan ‘Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ başlıklı kaynak kitap basıldı, dağıtıma hazır hâle getirildi. Eser, büyük bir toplantı ile halk ve bilim dünyasına tanıtılacak.Projenin bir sonraki aşaması Kültür ve Turizm Bakanlığı ilâ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) ile işbirliğini içeriyor. Öte yandan Süleyman Demirel Üniversitesi SOKÜM Müzesi kurmak için altyapı çalışmalarına son hızla devam ediyor.