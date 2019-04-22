CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğraması Antalya'da gerçekleştirilen basın açıklamasıyla protesto edildi.Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan CHP'liler basın açıklaması yaptı. Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, saldırının ardındaki güç ve azmettiricilerin derhal yargı önüne çıkarılmaları gerektiğini savunarak, Ankara Valisi ve İçişleri Bakanının daha önce sarf etmiş oldukları sözler nedeniyle istifaya davet etti.Basın açıklamasına partililerin yanı sıra büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile HDP eski İl Eş Başkanı ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya ile Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen de katıldı.- MuğlaMenteşe Sınırsız Meydanı'nda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğraması protesto edildi.Grup adına basın açıklamasını okuyan CHP Muğla İl Sekreteri Müge Yenisu Girenis, saldırıyı gerçekleştirilen hakkında derhal yasal işlemlerin yapılması gerektiğini söyledi. Saldırının ülkenin demokrasisine, birlik ve beraberliğine karşı yapıldığını belirten Girenis, yaşananların önceden planlanmış organize bir eylem olduğunu savundu.Programa, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ilçe belediye başkanları, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ ve çok sayıda partili katıldı.- BurdurBurdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan CHP'liler adına basın açıklaması yapan Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Kılıçdaroğlu'nun cenazedeki tek siyasi parti lideri olduğunu öne sürerek saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine yönelik de yapılmış bir saygısızlık olduğunu belirtti.Basın açıklamasına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.- IspartaIsparta Kaymakkapı Meydanı'nda toplanan CHP'liler adına basın açıklaması yapan Isparta İl Başkanı Ahmet Kürkçü, yapılanın sıradan bir protesto olmadığını belirterek, bu durumun son derece organize bir eylem olduğunu savundu.ANTALYA (AA)