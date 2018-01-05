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ISPARTA'DA ODA SEÇİMLERİ BAŞLIYOR

ISPARTA'DA ODA SEÇİMLERİ BAŞLIYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 05.01.2018 18:04
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böcüzade
Isparta'da Oda seçimleri start alıyor
Esnaf Odalarına bağlı 21 odanın başkanlık seçimleri Bakkalar ve bayiler odası seçimi île yarın start alıyor
 
İsparta'daki esnaf ve sanatkarlar odalarında 4 yılın ardından yeniden seçim heyecanı yaşanıyor. 13'ü merkez olmak üzere İlimizdeki toplam 28 Oda'da gerçekleştirilecek olan genel kurullarda 12 bin esnaf sandık başına gidecek. Kongrelerin ilki 7 Ocak'ta Bakkallar ve Bayiler Odası genel kuruluyla başlayacak.
Esnaf ve Sanatkarlar odalarında seçim maratonu ocak ayı itibariyle başlıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun belirlediği takvime göre oda seçimleri ocak-mart aylarında gerçekleştirilecek. İsparta'da ilk genel kurulunu yapacak odalardan birisi de Bakkallar ve Bayiler
Odası. Bakkallar ve Bayiler Odası'nda genel kurulun 7 Ocak'ta yapılacağı öğrenildi. Yumurta sektöründe başarılı girişimcilik öyküsü
ile tanınan Ziya Eroğlu, 7 Ocak'ta yapılacak kongre için 27 yıllık Başkan Mehmet Ali Bapbacı'nın karşısına rakip olarak çıkacağı öğre-
nildi.
İsparta'da kongrelerin 7 Ocak'ta Bakkal­lar ve Bayiler Odası genel kuruluyla başlaya­cağını ifade eden Tural, "Kongreler 9 Ocak'ta Şoförler ve Otomobilciler Odası, 10 Ocak'ta Berberler Odası, 11 Ocak'ta Sebze­ciler Odası ile kongreler devam edecek. 31 Mart'a kadar tüm odalarımız kongrelerini gerçekleştirmiş olacak. Nisan ayında ara ve­receğiz ve Mayıs'ta Esnaf Odaları Birliği'nin seçimi olacak. Haziran ayında federasyonlar Eylül'de de konfederasyonların seçimleriyle esnaf odaları seçimleri tamamlanacak" dedi.
İsparta'daki esnaf ve sanatkarlar odala­rında kongre heyecanı yaşanıyor. İlimizde 13'ü merkezde, 15'i de ilçelerde olmak üzere toplam 28 esnaf ve sanatkarlar odası bulu­nuyor. 28 Oda'ya da toplam 12 bin esnaf ve sanatkâr kayıtlı. Kongreler süreciyle ilgili bilgi veren İsparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkan Vekili Ahmet Tural, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Kanunu gereği İlimizdeki
odaların 1 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri arasında genel kurullarını gerçekleştirmek zorunda olduklarını ifade ederek, tüm esnafları
genel kurullara davet etti.

ESNAFLARIN KATILMALARINI İSTİYORUZ
Kongrelere tüm esnafların katılmasını istediklerinin altını çizen Tural, "Çünkü genel kurullarımız 4 yılda bir yapılıyor. Bu genel kurullarda esnaflarımızın sorunları tartışılacak ve talepleri değerlendirilecek. Basın yoluyla gelen bürokrat ve siyasilere sorunlarımızı anlatarak bunların takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI ADAY VE SAĞLIKLI MUHALEFETE İHTİYAÇ VAR
Kongrelerde demokratik bir hak olarak herkesin aday olabileceğini dile getiren Ahmet Tural, sağlıklı adaylara ve sağlıklı muhalefetlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Tural, "Sağlıksız muhalefet bir işe yaramaz, ancak odayı ve yöneticileri rencide etmiş olur" dedi.

Kaynak: Isparta Manşet Gazetesi
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