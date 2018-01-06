Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Belli Oldu

Yaklaşık 22 yıl Eğirdir'de çeşitli birimlerde Müdürlük görevini başarıyla yapan Dr. Mehmet Nazif Aydın, İsparta Halk Sağlığı Hizmetleri Baş­kanı oldu.5.5.1995- 14.12.2017 ta­rihleri arasında Eğirdir'de ba­şarılı hizmetlere imza atan Dr. Mehmet Nazif Aydın, bundan böyle görevini Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ola­rak sürdürecek. 22 yıl ilçe­mizde hizmet eden Dr. Aydın için dün akşam Eğirdir Nafiz Yürekli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygu­lama Otelinde bir veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Dr. Meh­met Nazif Aydın'ın ailesi yanısıra, Eğirdir İlçe Sağlık Müdür­lüğü ve Toplum Sağlığı doktor­ları, hemşireleri ve emekli personel katıldı. 22 yıl Eğir­dir'de hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Nazif Aydın'a emekleri dolayısıyla plaket ve çeşitli hediyeler tak­dim edildi. Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine ise Dr. Abdurrahman Enis Özdemir atandı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak İsparta'ya ata­nan Dr. Mehmet Nazif Aydın'a emekleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ilçemize yeni atanan Dr. Abdurrahman Enis Özdemir'e başarılı çalışmalar diliyo­ruz.Kaynak:Manşet Gazetesi