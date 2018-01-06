Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Belli Oldu

Aydın, Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı oldu
Yaklaşık 22 yıl Eğirdir'de çeşitli birimlerde Müdürlük görevini başarıyla yapan Dr. Mehmet Nazif Aydın, İsparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı oldu.
5.5.1995- 14.12.2017 tarihleri arasında Eğirdir'de başarılı hizmetlere imza atan Dr. Mehmet Nazif Aydın, bundan böyle görevini Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak sürdürecek. 22 yıl ilçemizde hizmet eden Dr. Aydın için dün akşam Eğirdir Nafiz Yürekli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelinde bir veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Dr. Mehmet Nazif Aydın'ın ailesi yanı
sıra, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı doktorları, hemşireleri ve emekli personel katıldı. 22 yıl Eğirdir'de hizmet etmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Nazif Aydın'a emekleri dolayısıyla plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine ise Dr. Abdurrahman Enis Özdemir atandı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı olarak İsparta'ya atanan Dr. Mehmet Nazif Aydın'a emekleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ilçemize yeni atanan Dr. Abdurrahman Enis Özdemir'e başarılı çalışmalar diliyoruz.
Kaynak:Manşet Gazetesi