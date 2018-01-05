MÜJDE ISPARTA'DA DUBLE YOLA ONAY ÇIKTI

Eğirdir-Gelendost Duble Yola Onay Çıktı

AK Parti Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta- Konya duble yol projesi kapsamında Eğirdir-Gelondost arası karayolunun bölünmüş yola dönüştürülmesinde tek engel olan Eğirdir Gölü Özel Hüküm Yönetmeliğinin artık sorun olmaktan çıktığını açıkladı. Milletvekili Bilgiç, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir - Gelendost arası duble yol projesini onayladığını bildirdi. Projenin onaylanması Eğirdir’de memnuniyetle karşılandı.

