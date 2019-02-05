OBEZİTE CERRAHİSİ İLE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRDI

YAŞAM KALİTEM ARTTI.

32 Yaşındaki Cüneyt Can COŞKUNER yıllardır mücadele ettiği “obezite” ile savaşını hastanemizde gerçekleştirilen “Obezite Cerrahisi Operasyonu” ile kazandı.1.89 boy ve 143 kilo ile vücut kitle endeksi 40 olan COŞKUNER hastanemizde SDÜ(Süleyman Demirel Üniversitesi) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Mehmet Zafer SABUNCUOĞLU ve Hastanemiz Genel Cerrahlarından Op. Dr. Girayhan ÇELİK tarafından düzenlenen operasyonla sağlığına kavuştu.Maden Mühendisi olduğunu belirten COŞKUNER:” Son yıllarda artık hareket etmekte zorlanmaya başlamıştım. Maden mühendisi olarak sahada hareketli olmam gerekiyor ama yürümekte zorlandığım gibi araba kullanırken bile kilolarımın verdiği çeşitli sorunlardan yaşam kalitem tamamen düşmüştü. Yıllardır kilo vermek için pek çok yöntem denedim. Son 1 yıldır da düzenli olarak diyetisyene gidip takipli olarak kilo vermeye gayret ettim. Fakat olmadı. Son olarak Isparta Şehir Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Girayhan Bey’i duyup geldim. Operasyona karar verdiler. Operasyon başarılıydı. 5 gün sonra taburcu ettiler. Bugün 10. Günüm ve 135 kiloyum. Taburcu olduktan sonra hareketlerim gayet düzeldi artık zorlanmıyorum. İl dışına aracımla gidip geldim, şehir içinde bile araç kullanmakta zorlanırken bu kez gayet rahattım. 10. Günde böyleysem daha da güzel olacak. Yaşam kalitem arttı. Benim gibi sorunu olanların mutlaka Isparta Şehir Hastanesi’ne başvurup Girayhan Beyi bulmalarını tavsiye derim. “ dedi.Aynı zamanda hastanemizin ilk obezite cerrahisi de olan COŞKUNER’in operasyonunu gerçekleştiren Genel Cerrahisi Uzmanlarımızdan Op. Dr. Girayhan ÇELİK , Cüneyt Can COŞKUNER’in rahatsızlıklarından dolayı polikliniğe başvurarak destek istediğini belirterek; “Yapılan tetkiklerde hastamızın Obezite Cerrahisi’ne uygun olduğunu tespit ettik. Ameliyatımızı gerçekleştirdik. Başarılı geçen ameliyatımızın ardından sadece tedbir amaçlı takip etmek için 1 gün yoğun bakımda tuttuğumuz hastamızı 5. Günde taburcu ettik. Bugün de kontrollerimizi yaptık. Gayet güzel hiçbir sorun yok.” Diye konuştu.Isparta Şehir Hastanesi