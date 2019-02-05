YALVAÇ'A GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) KURULUYOR!

Yalvaç Belediye Başkanlağı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre temiz enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilen Güneş enerjisi santrali Yalvaç'a kuruluyor,

Başkanlıktan yapılan resmi açıklamanın tamamı ve detayları şöyle ifade ediliyor;

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES)

Dünyada giderek popülerleşen ve en temiz enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilen güneş enerjisi santrali ilçemizde de kurulacak. Yapacak olduğumuz Güneş Enerjisi Santrali ile ilçemizde de güneşten elektrik üreteceğiz. 470 ada 14 parsel üzerine kurulacak olan Güneş Enerjisi Santrali hem ilçemizin elektrik enerjisi üretimine ciddi katkılar sunacak hem de belediyemizin elektrik gideri yükünü azaltarak tasarruf sağlayacaktır. 1 megawatt elektrik üretim gücüne sahip olacak olan santrali şehrimizin tüm aydınlatma sisteminin elektriğini karşılayacak. Ayrıca ilçemizdeki tüm park, bahçe ve yeşil alanlarının da elektriğini karşılayacak olup aynı zamanda gece aydınlatması da yaparak bu alanlardaki güvenlik sorununu da ortadan kaldırmış olacak.