Isparta’da planlı elektrik kesintisi

5 Şubat 2019 Salı günü 10.00-12.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek TR-210 (Veli TR 322141) trafosu AG çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 5 Şubat 2019 tarihinde, saat 10.00-12.30 arasında, iki buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Modernevler Mahallesinde bulunan 3114, 3131 ve 3116 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.