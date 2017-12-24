ISPARTA'DA EN ANLAMLI HEDİYE

EN ANLAMLI HEDİYE
İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Bedensel Engelliler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında Türkiye dereceleri kazanan Gökçe İrem Gündüz ve Mehmet Doğru’nun elde ettikleri başarının kendileri için en anlamlı hediye olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında mücadele eden İsparta Bölges- por Kulübü sporcularımız Gökçe İrem Gündüz ve Mehmet Doğru elde ettikleri Türkiye dereceleriyle İsparta’nın gururu oldular.
ÖNEMLİ DERECELERE İMZA ATTILAR
Bayan Takım Class 1 - 5 ka tegorisinde, mücadele eden sporcu İrem Gündüz, Türkiye Şampiyonu takımında yer alarak, büyük başarıya imza attı. Bir başarı da diğer sporcumuz Mehmet Doğru’dan geldi. Erkek Takım Glass 4 kategorisinde mücadele eden sporcu Mehmet Doğru, Türkiye üçüncüsü olarak ilimizi gururlandırdı.
İL MÜDÜRÜ CÖKER’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİLER
Katıldıkları şampiyonada önemli dereceler alarak İsparta’nın gururu olan Türkiye Üçüncüsü Mehmet Doğru, babası Ali Doğru ve İsparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü
Lokman Kaplan, önceki gün İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çö- ker’i makamında ziyaret ettiler.
ÇÖKER. “TEBRİK EDER. BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM”
Ziyaretten ve engelli sporcularımızın kazandığı başarılardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, aldığı Türkiye derecesinden dolayı Doğru’yu tebrik ederek ödüllendirdi.
Çöker, ziyarette yaptığı konuşmasında, engelli öğrencilerin sportif faaliyetlerini artırmak amacıyla yeni çalışmalar yaptıklarını açıkladı.