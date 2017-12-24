ISPARTA'DA EN ANLAMLI HEDİYE

İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Bedensel Engelliler Tür­kiye Masa Tenisi Şampiyona­sında Türkiye dereceleri kazanan Gökçe İrem Gündüz ve Mehmet Doğru’nun elde ettikleri başarının kendileri için en an­lamlı hediye olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında mücadele eden İsparta Bölges- por Kulübü sporcularımız Gökçe İrem Gündüz ve Mehmet Doğru elde ettikleri Türkiye derecele­riyle İsparta’nın gururu oldular.Bayan Takım Class 1 - 5 ka­ tegorisinde, mücadele eden sporcu İrem Gündüz, Türkiye Şampiyonu takımında yer ala­rak, büyük başarıya imza attı. Bir başarı da diğer sporcumuz Mehmet Doğru’dan geldi. Erkek Takım Glass 4 kategorisinde mücadele eden sporcu Mehmet Doğru, Türkiye üçüncüsü olarak ilimizi gururlandırdı.Katıldıkları şampiyonada önemli dereceler alarak İs­parta’nın gururu olan Türkiye Üçüncüsü Mehmet Doğru, ba­bası Ali Doğru ve İsparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi MüdürüLokman Kaplan, önceki gün İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çö- ker’i makamında ziyaret ettiler.Ziyaretten ve engelli sporcu­larımızın kazandığı başarılar­dan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, al­dığı Türkiye derecesinden do­layı Doğru’yu tebrik ederek ödüllendirdi.Çöker, ziyarette yaptığı ko­nuşmasında, engelli öğrencile­rin sportif faaliyetlerini artırmak amacıyla yeni çalışmalar yaptık­larını açıkladı.