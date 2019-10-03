T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı

İsparta İl Jandarma Komutanlığınca; Eğirdir ilçesi ve köylerinde 7 kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine; uyuşturucu ile mücadeleye yönelik olarak 24 Temmuz 2019 tarihinde başlatılan istihbari çalışmalar sonucu bugüne kadar, şüphelilere ait ev ve eklentilerinde, Uyuşturucu Madde Arama Köpeği ile yapılan arama neticesinde; 16 gr. eroin, 27 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gr. esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Faaliyet neticesinde M.D. (21), E.Y. (24), M.T. (26), U.K. (27), M.D.(28), Y.E.K. (18) ve E.K. (18) isimli toplam 7 şüpheli yakalanmış olup 2 şüpheli tutuklanmıştır.İsparta Î1 Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.