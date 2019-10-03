Vali Ömer Seymenoğlu Şarkikaraağaç ilçesinde ilk olarak; Hakkâri’nin Derecik bölgesinde hain PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan kahraman Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan’ın Salur köyünde bulunan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından şehidin kabrini ziyaret ederek dua etti.Vali Seymenoğlu ardından Kaymakam Cuma Kılınç, Belediye Başkanı İsa Çarkacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve Şarkikaraağaç İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Yakaemir ve Ördekçi köy yollarında devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı, çalışanlarla sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi.İlçede son olarak yapımı devam eden Fen Lisesi Öğrenci Yurdu inşaatını yerinde inceleyen Vali Seymenoğlu yetkililerden bilgi aldı.Vali Seymenoğlu dönüş yolunda ise Eğirdir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Veli Gök’e iade-i ziyaret gerçekleştirerek bir süre önce yaşadığı sağlık problemi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Seymenoğlu Eğirdir Belediyesi’nde birimlerini de gezerek çalışanlarla tanışıp bir süre sohbet etti.