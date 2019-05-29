Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda altı mahalleye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.ISPARTA (AA) -