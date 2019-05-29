Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
- Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda altı mahalleye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
ISPARTA (AA) -