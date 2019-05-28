Isparta’da güller açtı, ovalar pembeye büründü. Sabahın ilk ışıklarında çiftçiler gül bahçelerine giderek goncadan güle dönen taze çiçekleri topluyor. Bu görsel şölene son yıllarda yerli ve yabancı turistlerde ziyaretleriyle eşlik ediyor. Yüzlerce hatta binlerce kilometre uzaktan gelen misafirler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yorgunluklarını gül bahçelerinin o eşsiz kokusu içinde gül toplayarak ve bol bol fotoğraf çekilerek atıyor. Ardından misafirlere güller serilen masalarda gül kahvaltısı ikram ediliyor. Misafirler yöresel hediyelik eşyaların satıldığı küçük alışveriş merkezlerinde de alış veriş yapabiliyor. Gül turizmi kapsamında Isparta’ya gelen misafirler geleneksel yöntemler ile elde edilen gül yağı ve gül suyu işleme tesislerini de gezip taptaze gül suyu ve gül yağı alabiliyorlar.