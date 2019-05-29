Isparta'da FETÖ/PDY operasyonları

- Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen 2 operasyonda, eski il halk eğitim müdür yardımcısı Mehmet G. ile Eğirdir ilçesinde kuyumcu olan Bekir Mustafa K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

