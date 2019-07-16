ISPARTA'DA MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında binlerce Ispartalı Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde buluşarak, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kadar yürüdü. Yürüyüşe Mehteran Takımı eşlik ederken, vatandaşlara gül suyu sıkıldı.Yürüyüşe Vali Ömer SEYMENOĞLU ve eşi Tuğba SEYMENOĞLU, Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN ve eşi Şadiye BAŞDEĞİRMEN, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, EKKK 5. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, AK Parti İl Başkanı Osman ZABUN, İl Genel Meclis Başkanı Serkan KESKİN SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar hep birlikte 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı seslendi. Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.