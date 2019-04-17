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Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı tarafından 2018-2019 Mezuniyet Töreninin nerede yapılacağına ilişkin sosyal medyada başlatılan anket sonuçlandı. Anketin sonucuna göre bu yılki mezuniyet töreni “Üniversite Yerleşkesi”nde yapılacak.

Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, gelen farklı talepler doğrultusunda bu yılki mezuniyet töreninin nerede yapılacağına öğrencilerin karar vermesi gerektiğini belirterek sosyal medya üzerinden konuyu oylamaya sunmuştu. Üniversite Yerleşkesi” ile “Isparta Atatürk Stadyumu” seçeneklerinin yer aldığı ve 5 bin 487 oyun kullanıldığı anket yüzde 71’lik bir oran ile “Üniversite Yerleşkesi” olarak sonuçlandı.

Oylama sonucuna göre mezuniyet, 24 Haziran Pazartesi günü üniversitemiz 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleştirilecek.





