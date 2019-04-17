Rektör Prof. Dr. Çarıkçı’dan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Ziyaret

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üniversite yönetimi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İyi niyet temennilerinde bulunulan ziyarette Rektör Prof. Dr. Çarıkçı, üniversitemiz hakkında bilgiler verdi.SDÜ’yü yakından takip ettiklerini belirten Şükrü Başdeğirmen de Isparta Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını; kenti ile bütünleşen üniversitemizin projelerinde yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.