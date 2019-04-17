II. Uluslararası Shakespeare Festivali Devam Ediyor

Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümünce bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Shakespeare Festivali” tüm hızıyla devam ediyor.Üniversitemiz ev sahipliğinde hazırlanan Isparta, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen festival kapsamında dünya tiyatrolarını derinden etkileyen William Shakespeare’in kaleme aldığı “Hamlet” tiyatroseverlerle buluştu. Hamlet’in sürekli değişim gösteren üslubu ve kişiliğini sahneye taşıyan Bülent Emin Yarar’ın performansı izleyenleri hayran bıraktı.Festival kapsamında düzenlenen "III. İngiliz Dili, Edebiyatı ve Dilbilimi Konferansı"nın ardından Sahne Altı Tiyatrosunca “Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi” sahnelendi. Dünyanın en meşhur aşıkları arasında gösterilen Romeo ve Juliet'in aşkının kendi ağızlarından yani Romeo ve Juliet’in bakış açısıyla anlatıldığı oyun, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Rock Topluluğunun verdiği konser, etkinliğe farklı bir renk kattı.Festivalin İzmir ve İstanbul ayağında ise Oyun Atölyesi tarafından hazırlanan ve Haluk Bilginer'in başrolü oynadığı Kral Lear oyun sahnelendi ve İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan “Romeo ile Juliet” isimli bale gösterisi sunuldu.Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Selim Bayraktar'ın başrolü oynadığı “Windsor'un Şen Kadınları”, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi sahnesinde perdelerini açtı. Oyuncuların muhteşem performansları, salondakilerden alkış topladı.İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi İngilizce Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan “Hırçın Kız” isimli oyun izleyicilerin beğenisine sunuldu. İngilizce olarak sahnelenen oyun, izleyenlerden tam not aldı.Festival kapsamında dün saat 20.00'de Baba Sahne tarafından hazırlanan Bir Baba Hamlet isimli oyun İstanbul'da sahnelendi, bugün ise 16.00'da SDÜ FEF Türker Taşaltın Konferans Salonu'nda “Hamlet” film gösterimi gerçekleştirilecek.Festival belgesel ve film gösterimleriyle devam edecek.