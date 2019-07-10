Enerji kesintisi (eski güzel sanatlar yeni ISBÜ önü)



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-170 (Elsanatları 322108-804429) trafosu AG kol çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle 13 Temmuz 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan Hamitoğulları Caddesinin bir kısmı, 3013, 3021, 3026, 3032 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur